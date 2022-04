Curso gratuito de consultoria para microempreendedor individual abre inscrições

Para ajudar as pessoas que têm dúvidas sobre como empreender, visto que a abertura de novos negócios têm sido uma forma de garantir sustento para muitos brasileiros, o curso de Ciências Contábeis da Unijorge vai realizar gratuitamente a capacitação "Como se tornar um Microempreendedor Individual - MEI de sucesso: passo a passo para formalização e gerenciamento do seu empreendimento na prática".

Somente em 2020 e 2021, foram criados 5,7 milhões de MEIs, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A capacitação para ajudar os empreendedores realizada pela Unijorge acontece às 19h do dia 26 de abril no Auditório Zélia Gattai, no Campus Paralela.

A formação é aberta ao público e aos alunos da instituição e será ministrada pela contadora Katiana Carvalho e pelo coordenador do curso, Adriano Araújo, que vão ensinar o passo a passo para abertura do MEI, técnicas de gestão, organização do negócio, além de tirar dúvidas dos participantes.

As inscrições gratuitas já estão abertas e podem ser feitas no link https://forms.gle/JRr4w76U2drcQ28P8. O curso dá direito a certificação.