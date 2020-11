Curso gratuito para capacitar empreendedores inscreve até domingo (8)

As incrições para o programa Gerdau Transforma, parceria da Gerdau com o Instituto Besouro de Fomento Social, podem ser feitas até o domingo (8), pelo site do projeto. O curso tem objetivo de capacitar cerca de 600 novos empreendedores em Salvador, com formação gratuita e on-line, entre 9 e 13 de novembro.

A capacitação apoia jovens e pequenos empreendedores a ingressar no mercado de trabalho. O curso inclui as bases para começar uma empresa, como abertura de CNPJ, definição de público-alvo, noções de lucro, investimento e fluxo de caixa. São 10 etapas para que o aluno finalize o curso e tenha um plano do futuro negócio pronto.

O curso é voltado para jovens entre 18 e 29 anos. A iniciativa, lançada no ano passado com aulas presenciais em Minas Gerais, foi expandida agora para a Bahia, de maneira virtual, adaptando-se ao contexto da pandemia.

“A Gerdau acredita que o empreendedorismo pode impulsionar a capacidade das pessoas comprometidas com a transformação social. Por isso, a educação, aliada ao empreendedorismo, é um dos pilares de atuação da matriz de responsabilidade social da Gerdau. A Empresa tem dedicado esforços para materializar seu propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro a partir do apoio a projetos voltados ao estímulo e a capacitação de jovens empreendedores”, comenta Paulo Boneff, chefe de responsabilidade social da Gerdau.

SERVIÇO

Inscrições: https://www.gerdautransforma.com.br/

Prazo para se inscrever: 19 de outubro a 8 de novembro

Período das aulas: 9 a 13 de novembro

Horário: das 18h às 21h

Onde: canal do Youtube da Agência Besouro