Curso oferece qualificação e premiação para 360 empreendedores de Salvador e RMS; confira premiação

Estão abertas as inscrições para o “Acelerando Seu Corre” 3ª edição, projeto realizado pela Wakanda Educação Empreendedora com o apoio do Instituto CCR e da CCR Metrô Bahia, com o objetivo de oferecer qualificação profissional para 360 pessoas de Salvador e Região Metropolitana, entre empreendedores de rua, trabalhadores informais, artistas de ônibus e ambulantes permissionários da CCR.

Finanças, vendas, planejamento e saúde são os temas centrais dos cursos que integram o projeto, que acontecerá em formato presencial pela primeira vez, no local a ser informado posteriormente pela Wakanda.

Com conteúdos que aliam teoria e prática, o projeto conta com 2 partes. Na primeira, com duração de 4 semanas, todos os participantes farão os cursos “Pega a visão”, sobre gestão financeira; “Corre no digital”, sobre vendas no digital; “Gestão barril dobrado”, sobre planejamento; e “Boas práticas”, sobre saúde e bem-estar.

Após a parte de conteúdo, começa uma competição com premiação, em dinheiro, no qual cada pessoa deverá produzir um material em vídeo que será avaliado pela comissão julgadora. Do total, 36 serão selecionados para a fase de mentoria, que acontecerá on-line durante três dias.

"O Acelerando seu Corre foi construído de maneira que essas pessoas possam aprimorar suas habilidades sem modificar de forma brusca sua rotina, ter a melhor experiência com o curso e utilizar de todos os seus recursos para potencializar os resultados no dia a dia", explica Karine Oliveira, CEO da Wakanda Educação Empreendedora.

Ela complementa: "Usamos a linguagem informal como tecnologia para transmitir conhecimento sobre empreendedorismo de maneira clara, direta e objetiva."

Os classificados serão orientados para uma nova apresentação on-line, de onde sairão os 10 finalistas. Na fase final acontece a última apresentação, que será feita on-line para os jurados da CCR e da Wakanda Educação Empreendedora, responsáveis por escolher os 5 vencedores: o 1º receberá R$ 6,5 mil, o 2º R$ 5 mil, o 3º R$ 4 mil, o 4º R$ 3,5 mil e o 5º R$ 2,6 mil.

A Analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia, Luana Xavier, destaca também que o projeto busca fomentar o empreendedorismo baiano, com a realização de atividades e capacitações voltadas para a inclusão e promoção dos negócios locais.

“Com o Acelerando Seu Corre, buscamos ajudar os participantes a desenvolverem ainda mais o seu trabalho, reforçando também o nosso compromisso com a promoção e apoio a iniciativas sociais e de estímulo ao empreendedorismo e geração de renda”, explica Luana.

Analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR, Renata Macedo afirma que a proposta é contribuir com inclusão e a transformação social.

“A CCR, por meio do Instituto CCR, reforça o seu compromisso de atuar em temas relevantes para a sociedade, investindo em inclusão social e geração de renda. O Acelerando seu Corre vai beneficiar muitas pessoas, além de contribuir com o desenvolvimento social das comunidades onde atuamos e ajudando a potencializar os negócios”, destaca.

As pessoas interessadas em participar devem fazer a inscrição até o dia 24 de outubro pelo site Acelerando seu corre | Wakanda Educação (wakandaeducacao.com.br) ou do telefone: (71) 991376590.

Os ingressos custam R$ 30 (valor social) e os empreendedores cadastrados na CCR têm 50% de desconto e todo o valor arrecadado será revertido para a premiação em dinheiro.