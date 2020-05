Cursos em redes sociais para aprender sobre vinhos

São muitas as opções disponíveis no mercado digital para aprender sobre vinhos, regiões produtoras e estilos de vinificação. Mas a utilização de plataformas sociais é algo que eu, pessoalmente, não tinha visto até o início da pandemia.

Em abril, por exemplo, foi lançado o #ContinueByConchaYToro, um curso online, gratuito e 100% em português elaborado pela vinícola Concha Y Toro. Quem ministra a capacitação é o sommelier Gianni Tartari, que já atuou na Enoteca Fasano e no Hotel Emiliano, ambos em São Paulo. O programa, disponível no YouTube, aborda desde temas teóricos, como as características climáticas ideais para cada uva, até assuntos práticos, incluindo como abrir corretamente uma garrafa de espumante.

Quem é viciado no Instagram pode apostar no Curso Prático de Vinhos. Em 16 vídeos, o aluno aprende como beber com mais prazer e a comprar rótulos com mais segurança. O facilitador é o Paulo Brammer, diretor da Eno Cultura, Dip WSET e integrante da lista The Future 50 Awards, que escolheu as 50 pessoas mais influentes do mundo para o futuro do vinho. Custa R$ 99.

Promoções

A Grand Cru Bahia Marina está com uma promoção massa para quem quer conhecer melhor os vinhos italianos. Na campanha CIAO ITÁLIA, você compra 5 rótulos selecionados e o mais baratinho sai de graça! A seleção contém rótulos com preços a partir de R$ 59, como o Miluna Puglia Bianco. Na compra dos espumante Terra Serena Gran Cuvee Brut e Allegrini Palazzo della Torre Veronese IGT, o cliente ganha mais 10% de desconto.

Em Juazeiro, a Rio Sol está com entrega gratuita a partir de 6 garrafas e rótulos com preços a partir de R$ 20, como os varietais de Chenin Blanc, Syrah e Cabernet Sauvignon. Os espumantes Brut, Brut Rosé e Moscatel estão custando quase o mesmo preço que se paga em visitação à vinícola: apenas R$ 23. Dá para fazer um bom estoque em casa! Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp.