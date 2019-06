Custando R$ 2,2 milhões, Lamborghini de Eike Batista irá à leilão

O juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelas ações em primeira instância da Lava Jato no Rio de Janeiro, determinou que um lote de bens apreendidos na operação será leiloado. Entre os itens está uma Lamborghini Aventador, ano 2011/12, que é avaliada em R$ 2,2 milhões e pertencia ao empresário Eike Batista.

O veículo fazia parte da decoração da sala da casa de Eike, no Rio, quando ele figurava entre os homens mais ricos do mundo. Também irão à leilão duas lanchas: uma é a Manhattan Rio, que era do ex-governador fluminense Sérgio Cabral (MDB) e tem lance inicial de R$ 2,95 milhões, e outra é a Spirir Of Brazil, também de Eike, que custará R$ 3,5 milhões.

Os bens apreendidos serão leiloados nos dias 4 e 18 de julho na sede da Justiça Federal no Rio de Janeiro.

De acordo com o site responsável pelo leilão, o lote a ser arrematado é composto por duas lanchas, duas motos aquáticas, um jet boat, três carros e dois imóveis. No total, os itens somam R$ 12,5 milhões em valor de mercado.

O leiloeiro Renato Guedes, responsável pelos lances, falou com o UOL e explicou que o primeiro leilão aceitará propostas iguais ou superiores aos valores de mercado estipulados pelo edital. No segundo leilão, realizado caso o primeiro não tenha lances, serão aceitos valores correspondentes a até 75% dos valores de mercado dos itens.

Também chama a atenção, entre os itens à venda, a fazenda Três Irmãos, de Carlos Miranda, um dos principais operadores financeiros de Cabral identificados pela Lava Jato. O custo dela é de R$ 3 milhões.

Os valores arrecadados no leilão serão depositados na Caixa Econômica Federal até o fim dos processos da Lava Jato no Rio.