Custeio de despesas: rateio ou financiamento?

O condomínio que eu administro não possui fundo de reserva e, recentemente, os condôminos sugeriram implantar uma portaria eletrônica remota. Gostaria de uma sugestão em relação à modalidade de custeio dessa despesa. É mais recomendado um rateio ou um financiamento? ( Mauro Veiga)

Neste caso, sem sombra de dúvidas, o rateio é a melhor opção. Financiamento envolve cobrança de juros, o que termina encarecendo muito a implantação do equipamento. Porém, a assembleia de condôminos é quem deve decidir a melhor forma de adquirir este equipamento.





Um morador pode representar outro morador em uma assembleia do condomínio? (Jandir Barreto)

É perfeitamente legal esta representação, desde que o representante esteja devidamente autorizado por uma procuração, que não precisa nem ser feita em cartório.





O que fazer quando você tem um vizinho que cria cachorro e ele late o dia inteiro? (Maria Cristina)

Se o animal está latindo o dia inteiro, provavelmente está passando por algum problema (ficando com fome, sede etc.) Notifique a administração do condomínio para que tome as providencias junto ao dono do animal, no sentido de sanar definitivamente o que está causando tantos latidos.





Sou inquilino de um apartamento que está apresentando infiltração. Já comuniquei ao proprietário e à imobiliária, e nada foi feito. Como agir? (Manoel Lima)

Se a infiltração não é causada por modificações que porventura tenha feito no imóvel, aconselho uma nova notificação, agora, através de carta com aviso de recebimento (AR), solicitando dos responsáveis (inclua o condomínio) os reparos e deixe claro que eventuais danos aos seus bens, terão que ser indenizados.





O prédio onde moro está passando por reforma na fachada. Para evitar danos aos veículos, nos pediram para retirar os carros das garagens descobertas. Trabalho viajando e não tenho como fazer isso todo dia. De quem é a responsabilidade se acontecer algo com meu carro? O que devo fazer? (Anônimo)

Se a administração teve a precaução de notificar os usuários das garagens descobertas é exatamente para evitar possíveis danos e, consequentemente, se proteger de eventuais pedidos de indenização. Neste caso, o melhor mesmo é usar o bom senso e procurar um local seguro para deixar temporariamente o carro.





