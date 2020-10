CVT Cacau, em Ilhéus, chega para aperfeiçoar produção cacaueira no Sul da Bahia

O novo Centro Vocacional Tecnológico (CVT) Cacau, a ser inaugurado em Ilhéus pela Secretaria estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), será inaugurado nessa quarta-feira (21), e terá como missão ampliar possibilidades de produção da cadeia do cacau na região Sul da Bahia. A unidade ficará no campus da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).

O CVT conta com apoio do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul, que já atua com assistência socioprodutiva a empreendimentos econômicos solidários em 26 municípios do território Sul Baiano.

A inauguração será presencial com a participação limitada de 100 pessoas e o devido distanciamento social. Os interessados devem confirmar a presença em: http://encurtador.com.br/auCV2. Todos os protocolos de saúde serão seguidos a fim de evitar a proliferação da Covid-19.

Centros Vocacionais Tecnológicos

Ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, os CVTs são unidades de ensino e de profissionalização voltados para a difusão do acesso aos conhecimentos científico e tecnológico, conhecimentos práticos na área de serviços técnicos, além da transferência de conhecimentos tecnológicos na área de processo produtivo. O CVT Cacau conta com a parceria da Uesc. As informações são da Ascom Cesol Litoral Sul.

Serviço

O que: Inauguração CVT Cacau

Quando: 21/10/2020 às 10h

Onde: Campus Uesc, Ilhéus-BA

Quanto: Gratuito e limitado a 100 pessoas. Confirmação de presença em http://encurtador.com.br/auCV2