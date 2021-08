Da maternidade ao artesanato: o fortuito como impulso para empreender

O empreendedorismo entrou na vida de Ana Paula Nascimento de forma completamente incidental e fortuita. Há quatro anos, quando a filha nasceu, teve a ideia de confeccionar tiaras e laços para o bebê. A qualidade chamou atenção e ela passou a fazer os adereços como uma forma de complementar a renda, já que trabalhava com carteira assinada como tecnóloga em processos ambientais.

Em março de 2020, a pandemia chegou junto com a demissão do emprego formal e ela viu que o negócio precisava ser repensado, afinal, num momento de isolamento social, o uso de adereços não atendia às necessidades dos consumidores. Enquanto decidia o que faria da vida, Ana aproveitou a máquina de costura, presente de uma tia, para produzir máscaras para a família. Mais uma vez, o trabalho chamou atenção e ela passou a produzir uma grande quantidade desse material para atender as demandas que chegavam.

Depois de algum tempo confeccionando máscaras, percebeu que a pandemia não duraria para sempre e precisaria diversificar sua produção. Enquanto estudava e se dedicava a aprender mais sobre empreendedorismo, se deu conta que o artesanato criativo seria uma opção mais viável, pois poderia continuar trabalhando em casa, cuidando da filha e fazendo o seu negócio crescer.

A filha de quatro aninhos é uma fonte de estímulo constante da empreendedora que começou produzindo laços e tiaras para a pequena e, hoje, aposta no artesanato criativo (Foto: Arquivo Pessoal)

A história de empreendedorismo de Ana Paula será o tema do programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta, 25, na página do Jornal Correio, no Instagram. O bate papo com a consultora e especialista em pequenos negócios Flávia Paixão terá início às 18 horas.

Além de abordar sobre a própria trajetória, a empreendedora falará sobre os planos para a marca Minha Clara Ateliê (@minhaclara.atelie) e dividirá as descobertas e os desafios de ser uma empreendedora que também é mãe, dona de casa, além de precisar cuidar de cada detalhe desse negócio: da produção à compra de insumos, do marketing digital ao atendimento.

Para saber mais da história de Ana Paula e se inspirar para negócios e empreendimentos , não deixe de acompanhar o programa Empregos e Soluções dessa quarta-feira, às 18h, no Instagram.