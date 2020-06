Dá o pé, lôro! Papagaio 'perna de pau' usa prótese após perder pata

Quando Lucas Calmon, 31 anos, recebeu a ligação do médico veterinário Márcio Andrade, ele não pensou duas vezes em topar o desafio. A missão não era das mais simples: construir uma prótese para um papagaio que perdeu o pé. O pequeno Gavião, nome de batismo bem exagerado comparado com seu pequeno tamanho, vive sob os cuidados de Neide há quase um ano, e deixou a dona aflita com o acidente.

No meio desse voo atrapalhado de Gavião estava Lucas, proprietário da Triosfera (@osfera), empresa soteropolitana especializada em peças feitas com impressora 3D. “Nunca tinha feito nada parecido antes. E também não encontrava nenhuma referência de projeto que já tinha sido feito aqui. Depois de procurar bastante vi um caso parecido lá no México”, contou Lucas, que se baseou na prótese internacional para ajudar o pequeno Gavião.

“Fiquei alucinada porque amo meus bichinhos e não queria que ele ficasse sofrendo”, conta Neide, hoje com certo alívio, já que agora o bichinho ‘arteiro’ já voltou a aprontar. E ele voltou a aprontar em grande estilo. A prótese obedece a paleta de cores das penas.

Sobre o convívio com a ave, ainda não rolam aqueles longas conversas como acontece com os papagaios das piadas: “Ele ainda não fala, fica só fazendo uns barulhinhos”, conta a dona. Mas o companheirismo é forte, independente da hora. “Todos os dias ele dorme em cima da minha cabeça. Se não está comigo, está na cama do meu filho. Na hora de acordar, ele vai até meu pé e começa a morder todos os meus dedos”, lembrou aos risos.

Neide construiu pela casa alguns suportes para que Gavião fique o mais livre possível, mas ele gosta mesmo é de subir na antena da televisão da sala. “Contando ninguém acredita, ele parece gente. Fica se escondendo na cozinha, aí resolvi construir uma barra, como um galho, para ele ficar junto comigo enquanto cozinho”.

O pequeno papagio já se recuperou da cirurgia (Foro: Reprodução)

Atendimento

Márcio, que atendeu o papagaio, é graduado em medicina veterinária pela Ufba e tem pós-graduação em cirurgia em animais selvagens. Ele atende junto com outros profissionais no zoológico de Salvador, em um grupo batizado de Zooterinários.

O médico conta que o processo é um pouco complicado, já que fatores como o material e as dimensões precisam ser adequadas. “As próteses, em aves principalmente, precisam ser de material leve e resistente. No caso do papagaio, que tem um bico forte, era preciso encontrar algo que suportasse”, explicou.

A solução encontrada por Lucas foi usar um plástico biodegradável chamado PLA, que é derivado do amido de milho. Entre as principais dificuldades na hora de construir a prótese na impressora 3D, era o fato que Gavião não estava presente nesse momento.

“Como não estava com o papagaio, as medidas precisavam ser tiradas pelo veterinário e depois ele me passava. Tanto que tive que fazer duas próteses, a primeira ficou um pouco apertada, então fiz maior. No final das contas, topei o desafio e só cobrei o valor do material, que foi em torno de R$30”, lembrou.

Segundo o médico, a cicatrização durou cerca de 20 dias, até que a prótese ficasse pronta. Pela rápida adaptação de Gavião e o custo benefício que a prótese de Lucas ofereceu, Márcio acredita que essa seja uma alternativa viável para futuros casos, até com outras espécies: "Essa técnica pode e deve ser usada na recuperação de animais. Para mim foi uma surpresa encontrar alguém aqui em Salvador que fizesse impressão 3D dessa forma. Geralmente esses trabalho são vistos no sudeste,e achávamos que fosse fora da nossa realidade. Temos uma prótese, leve, resistente e que proporciona um bem estar ao animal”, conclui Márcio.

Essa não é a área específica que a empresa de Lucas trabalha. Voltada para o mundo nerd, costuma produzir peças que variam entre R$ 10 e R$ 200 - pelo menos esse foi o valor mais alto que cobrou até hoje. Já Gavião, vai aproveitar a prótese colorida e continuar aprontando com a dona.