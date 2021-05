Dá pra usar couro no verão de Salvador?

A temporada Outono/Inverno soteropolitana, a gente já sabe: tem jeito de Verão. Sendo assim, usar couro em Salvador é “quase” missão impossível. Bom, se somos limitadas a vestir esses tipos de itens somente quando estamos em lugares frios, não teremos quantidade no guarda-roupa, fato. Por isso, que aquela eleita seja muito bem escolhida. Que tal investir em uma peça nada óbvia com o material? O vixe amou a campanha da marca Agilità (agilitafashion.com.br) por apresentar três variantes de cor: vermelho, azul e preto. Uma ótima inspiração!

Toque militar

Quem tem um olhar mais afiado para as informações de moda já sabe que a bota coturno é a peça queridinha dos fashionistas na temporada. Quem quer fazer diferente e ir além do tradicional modelito preto, vai curtir a versão militar garimpada no e-commerce Pink Heels (pinkheels.com.br). Custa R$ 239,9

O eleito

Um maxi cardigan é a sobreposição perfeita para criar um visu de efeito, sem precisar de muito. Olhos abertos para aposta da marca FYI, disponível na loja virtual OQ Vestir (oqvestir.com.br), que você leva para casa por R$ 96,9. Dica de stylist: joga por cima de qualquer vestido curto e justinho que o look está pronto.

Brilho nele

Um short jeans não precisa ser básico, né mores? Se quer uma pitada glam no seu, vale dar aquela espiadinha no modelo da C&A (cea.com.br) com aplicação de paetês de um lado da peça. Você arremata por R$ 89,99.

Prática e criativa

Uma bag pequena, mas cheia de bossa, para chamar de sua. Quem curtiu a ideia, vai poder fazer várias produções bafônicas usando o acessório em pvc da Via Mia, que sai por R$ 89,94. Onde achar? Site da Off Premium (offpremium.com.br)



Vá de pink

Uma boa base é necessária para criar vários looks autênticos. E essa peça curinga não precisa ser sem graça. Prova disso é o body neon da Authoria (authoria.com.br) confeccionado em malha legging com modelagem justinha. Multifuncional casa bem com diversas peças. Preço: R$ 106,6