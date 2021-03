Dado Cavalcanti admite má atuação do Bahia e elogia Patrick

O Bahia não foi bem diante do Botafogo-PB, na noite deste sábado (6), em Pituaçu. O tricolor conseguiu o empate em 1x1 aos 45 minutos da etapa final, mas não apagou a má apresentação deixada ao longo da partida, válida pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Após o apito final, o técnico Dado Cavalcanti avaliou o desempenho do time.

"Nós sofremos demais na marcação do adversário. Isso, lógico, vamos enfrentar em outros jogos. Cabe à nossa equipe buscar as melhores soluções para estes problemas. Cabe a mim, como treinador, enxergar e buscar as melhores soluções para os problemas. Mas acredito que hoje o adversário fez um gol, conseguiu se fechar com uma linha de seis embaixo, com quatro jogadores por dentro".

O treinador tricolor admitiu que o time pecou na criação de jogadas. "Realmente. Tivemos muita dificuldade, erramos muitos passes, a construção nossa não foi a ideal. Esses erros em demasia tiravam um pouquinho da nossa confiança ofensiva. A minha expectativa é que a gente consiga, com um desenho melhor, com uma modificação talvez de caracterização de meio, com um pouco mais de tempo, consiga ter uma equipe bem mais competitiva".

Além de apontar as falhas coletivas, Dado Cavalcanti elogiou a atuação do volante Patrick, autor do gol que garantiu o empate em Pituaçu.

"Patrick... Já houve alguns elogios ao jogador. É um jovem que tem uma maturidade muito grande. É um jovem experiente, que, dentro de campo, ocupou o espaço. Chegou e simplesmente ocupou a posição de titular. Hoje ele conseguiu, além de ter uma contribuição de criação, conseguiu finalizar a bola no gol, de empate. Além dos benefícios de ter um jogador construtor, de bom passe, lúcido, extremamente inteligente em campo, ainda conseguimos um cara decisivo, que fez um gol hoje importante para a gente".

O time principal do Bahia, comandado por Dado Cavalcanti, volta a campo na terça-feira (9), às 21h30, quando encara o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), em jogo único válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

Antes, o time de aspirantes, treinado por Cláudio Prates, joga contra o Vitória da Conquista pelo Campeonato Baiano, domingo (7), às 16h, no estádio Lomanto Júnior. O próximo compromisso pela Copa do Nordeste é no dia 13, quando encara o rival Vitória, às 16h, no Barradão.