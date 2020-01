Dado Cavalcanti confirma volta de Fernando ao gol do Bahia

Bahia e Jacuipense fazem um confronto que vale a liderança do Campeonato Baiano no domingo (2). O tricolor é o primeiro colocado do campeonato estadual com sete pontos somados em três jogos. Do outro lado, o Jacuipense também está invicto, com 5 pontos e ocupa o segundo lugar na tabela. Ou seja, dentro de campo, esse cenário pode se inverter.

A partida acontece no estádio de Pituaçu e tem apito inicial marcado para as 16h. Técnico do tricolor, Dado Cavalcanti confirmou modificações no time: a principal delas é o retorno do goleiro Fernando, que não esteve com a equipe de aspirantes nas últimas duas rodadas porque estava cedido ao elenco principal, que havia perdido Douglas, suspenso. Durante esse período, o responsável pela proteção das traves do Bahia foi Mateus Claus.

"Digamos que um atleta do Bahia foi convocado para a Seleção, vai, viaja, não joga, não tem participação efetiva, apenas passeia, fica dois jogos fora. E o cara que entra no lugar dele arrebenta. Vai muito bem. É irreal, em qualquer equipe de futebol, você trazer o que foi cedido para uma condição melhor, trazer o cara para ir para o banco de reservas. Eu irei oportunizar ao Fernando a condição de jogo. Ele subiu, não jogou. Desce para jogar", explicou Dado.

No entanto, o treinador do Bahia alegou que as boas atuações de Claus colocam pressão no camisa 1 do time de aspirantes e que, a partir de agora, ele pode tomar suas decisões de cabeça mais tranquila.

"Eu entendo que não fiz a opção da troca. A troca aconteceu por um motivo de força maior, que foi a gente ter cedido o atleta para a equipe principal. No retorno do Fernando, aí eu posso tomar as minhas decisões técnicas", disse o treinador.

Se o gol está definido, o ataque ainda vai consumir um pouco mais os neurônios de Dado Cavalcanti. Caíque marcou o gol da vitória do tricolor na quarta-feira (29), mas não é titular e disputa vaga com Saldanha, atual camisa 9.

"Saldanha é um jogador que sai mais da área, que tem um pouco mais de versatilidade. É um jogador que participa muito mais. E o Caíque é um centroavante mais dentro da área, muito mais finalizador, é o cara da última bola", detalhou.

Dado Cavalcanti não escondeu sua preocupação para enfrentar o Jacuipense. A equipe de Riachão do Jacuípe é considerada por Dado uma das mais difíceis de enfrentar no estadual. Ele elogiou a organização defensiva do Leão do Sisal.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho