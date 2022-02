Dado confirma Roberto titular e espera ataque mais efetivo contra Atlético

O Vitória terá ao menos uma novidade para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, neste sábado (26), pelo Campeonato Baiano. O atacante Roberto, que estava na escalação inicial no amistoso contra o Falcon-SE, há uma semana, ganhará a primeira chance no time titular.

A confirmação veio através do técnico Dado Cavalcanti. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (25), o treinador garantiu a presença de Roberto na equipe, e admitiu que pode fazer outras alterações.

"Confirmo Roberto. Sobre mudanças, elas podem acontecer. É uma entrada que tem uma condição de mudança estrutural da equipe. Mas confirmo que Roberto será titular", garantiu Dado.

Vale lembrar que, no jogo-treino, o Leão saiu do 4-3-3, com um jogador de referência, para o 4-4-2, com uma dupla de ataque na frente. Dado comentou sobre a mudança no esquema tático, e afirmou ter visto lados positivos e negativos. Mas desconversou se a manterá no duelo contra o Atlético de Alagoinhas.

"Essa mudança, como foi citada pelo Roberto, eu usei o jogo-treino para fazer experiências. É para isso que serve o jogo-treino. O amistoso não serve para conquistar resultado, placar, serve para fazer experiências. A utilização dos dois atacantes de lado, com mobilidade maior por dentro, foi testada naquele amistoso. Tiveram coisas boas, tiveram coisas ruins", afirmou o técnico.

"Fiz algumas reflexões em cima daquilo. Para isso serve o jogo amistoso, para que a gente use o que aconteceu de melhor, e consiga corrigir o que aconteceu de pior. Para que a gente venha para esse jogo contra o Atlético com mais força e equilíbrio", completou.

Entre a partida passada, no 1x0 sobre o Vitória da Conquista, e o próximo duelo, contra o Atlético de Alagoinhas, Dado teve pouco mais de dez dias para preparar o time. Um dos principais focos nos treinos foi a parte ofensiva - afinal, a equipe tem apenas quatro gols em cinco jogos. Daqui para a frente, Dado espera uma maior efetividade nas finalizações.

"Essa foi uma das reflexões que nós tivemos internamente nesse período. Precisamos diferenciar criação de finalização. Acho que nossa equipe teve, em vários jogos, um bom poder de criação, mas é verdade que pecamos um pouco na efetividade, em fazer os gols. A nossa ideia é ter mais gente próxima do gol adversário, com mais jogadores rondando a defesa rival. Contar com preenchimento de área mais efetivo, criar situações mais favoráveis, para que sempre tenha um jogador do Vitória com boa condição de fazer a última bola", comentou.

"Além da questão técnica individual, de melhora dos gestos, poder de definição maior, entra também contribuição tática de tentar ajustes melhores, de mudança de posicionamento para ter mais gente à frente da linha da bola. Mais gente disponível para realizar o último passe. Com mais gente, a perspectiva é de que a gente seja mais efetivo", completou o técnico.

O jogo contra o Atlético de Alagoinhas será neste sábado (26), às 16h, no Barradão, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. O Vitória é o 4º colocado, com oito pontos, enquanto o Carcará é o 5º, com sete.

Confira outros trechos da entrevista de Dado:

Estar no G-4

É uma meta nossa, um objetivo que foi traçado na pré-temporada. A gente sabe que, para a grandeza do Vitória, isso não é nada. Mas, pelo retrospecto negativo dos últimos anos, a gente entende que é o primeiro passo a ser dado. Figurar sempre entre os primeiros, almejar estar próximo ao primeiro colocado e buscar o quanto antes essa classificação. Para buscar coisas maiores durante o campeonato e durante a temporada.

Após longa janela de treinos, o time vai jogar bem?

Esse tipo de garantia é algo que eu jamais vou trazer aqui, muito menos em palavras. São 15 anos de carreira e, mesmo jovem, tenho entendimento do que é o jogo de futebol, e respeito muito. Posso dar garantia de que trabalhamos muito. Dos cinco jogos oficiais que fizemos, entendo que nossa equipe jogou bem em quatro, que foi superior ao nosso adversário nestas oportunidades. Visualizo que isso é um bom início de competição. Entendo também que, em termo de resultado, nossa equipe poderia estar em posição melhor. Nós perdemos um jogo no campeonato, mas empatamos em casa duas vezes. Essa efetividade de pontos, que deixamos a desejar, é o que está fazendo diferença na classificação. Estou bem esperançoso que a gente faça um bom jogo. Vamos enfrentar, talvez, o adversário mais técnico desse campeonato, que possui meio-campo criativo, tem grande repertório de jogadas ofensivas. Não à toa, tem feito bons jogos. Tem sofrido também com sequência de jogos, mas é um adversário que a gente sabe da dificuldade. Vamos chegar bem preparados para fazermos um bom jogo para, quem sabe dessa vez, com mais efetividade, trazer o resultado.

Como será postura tática?

Acho que o mesmo que temos desempenhado em jogos anteriores. O mesmo padrão, o mesmo modelo. Espero que a gente tenha um pouco mais de agressividade e efetividade ofensiva para conquistar o resultado. Todo mundo espera isso. Dos jogos que fizemos, dos cinco, entendo que jogamos muito bem em quatro. Mas o que pesa nesse momento é o resultado. Estamos sentindo falta de jogar bem e vencer. Alguns jogos fomos bem, mas não conseguimos conquistar o resultado. E no último jogo, que não fomos tão bem, nós conseguimos a efetividade, segurar o placar e o resultado. A expectativa de todo mundo, inclusive a minha, é jogar bem e vencer. Quanto mais a gente joga, mais próximos da vitória estamos. Esse deve ser o nosso pensamento.