Dado convoca seis reforços da base para estreia do Vitória no Baiano

Seis atletas que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior este mês foram relacionados para a estreia do Vitória no Campeonato Baiano. O zagueiro Guilherme Kayron, o lateral Ronald, o meia Ruan Nascimento e os atacantes Hítalo, Alisson Santos e Ronaldo foram convocado por Dado Cavalcanti para o primeiro compromisso rubro-negro da temporada.

No domingo (16), o Leão recebe a Juazeirense, às 16h, no Barradão. A lista tem 23 nomes, mas não foi divulgada na íntegra pelo clube.

Para a partida, o treinador não poderá contar com sete jogadores. O goleiro Caíque, os zagueiros Mateus Morais e Carlos, o volante Alan Santos e os atacante David e Jeferson Renan estão com covid-19 e isolados do grupo. O centroavante Dinei também foi infectado, mas já não poderia atuar, pois ainda se recupera da cirurgia no joelho realizada no meio do ano passado.

O clube enfrenta um surto da doença. Além dos atletas, 11 integrantes da comissão técnica contraíram o vírus.

Na tarde desta sexta-feira (14), o elenco rubro-negro fez o penúltimo treinamento antes da estreia na temporada. O técnico Dado Cavalcanti realizou treino tático e aprimorou a bola parada. A preparação será finalizada na manhã de sábado (15), quando chega ao fim a pré-temporada.