Dado Dolabella se muda para morar com Wanessa Camargo em São Paulo

Dado Dolabella e Wanessa Camargo estão morando juntos, segundo informação do Uol. Juntos novamente há seis meses, eles agora estão na casa da cantora em São Paulo.

Wanessa está se preparando para o novo show, ensaiando muito, e Dado deixou Alto do Paraíso, em Goiás, onde estava vivendo antes, para ficar com a namorada. Ele não tem planos de voltar.

No último sábado, os dois posaram juntos para fotos pela primeira vez nessa nova fase da relação, durante show da cantora em São Paulo. O ator também apareceu ao lado do sogro, o sertanejo Zezé Di Camargo, e do cunhado, Igor. Durante o show, Dado fez uma declaração de amor à cantora em uma ligação que ela atende no palco.

"Vinte e dois anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora, essa mulher f*da que sente e representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Essa deusa maravilhosa", disse ele.

A cantora engatou em seguida a música "Amor Não Deixa", de 2000, que teve participação de Dado no clipe. Os dois namoraram por quatro anos, encerrando a relação em 2004. Esse ano, eles reataram o relacionamento depois do fim do casamento de Wanessa com Marcus Buaiz, com quem teve dois filhos, José, 10 anos, e João, 8.