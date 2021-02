Dado elogia atuação de Rodriguinho: 'Além de arco, foi flecha'

Destaque na goleada por 4x0 contra o Fortaleza, o meia Rodriguinho teve a atuação elogiada pelo técnico Dado Cavalcanti após o jogo deste sábado (21), no estádio Castelão. O comandante tricolor pontuou a importância do meia não apenas diante da equipe cearense, mas também no empate em 1x1 com o Atlético-MG na rodada anterior do Brasileirão.

"Dispensa comentários o jogo que Rodriguinho fez hoje. Além do jogo de hoje, vale a pena salientar a entrega dele nas últimas semanas de trabalho. Hoje mais uma vez foi decisivo, elo de ligação entre defesa e ataque. Foi responsável por levar equipe à frente. Além de arco, foi flecha. Fez gols, pisou na área. Importantíssima a participação dele nesses dois últimos jogos que fizemos", afirmou o técnico.

Rodriguinho marcou três gols diante do Fortaleza e Rossi fechou o placar do duelo da penúltima rodada do Brasileirão. Dado Cavalcanti não elogiou apenas a atuação individual do meia, mas também o desempenho de toda a equipe, que conquistou o terceiro triunfo fora de casa no campeonato. Antes havia vencido apenas Botafogo e Coritiba.

"Eu, particularmente, fico satisfeito. Resultado brilhante, rendimento muito bom. É um trabalho coletivo que fluiu desse jeito. Fico feliz, repetimos consistência defensiva boa. Não tomamos gols e fizemos os gols necessários para construir esse grande triunfo", festehou o treinador, que destacou o fato de ter tido a semana inteira para treinar antes da partida.

"Nós tivemos semana de trabalho, produzimos jogo, treinamos estratégia, ajustamos em treinamento para fazer jogo consistente. Tivemos dificuldade no calendário, assim como outras equipes. Acredito muito no dia a dia, no trabalho", disse.

O resultado fez o time somar 41 pontos, ultrapassar o próprio Fortaleza e ficar na 15ª colocação. O Bahia pode se livrar do rebaixamento ainda nesta rodada. Para isso, Vasco e Goiás não podem vencer seus jogos no domingo (21). A equipe carioca visita o Corinthians, às 16h, no Itaquerão. Já a goiana recebe o Bragantino, às 20h30, no estádio Serrinha.

Dado Cavalcanti admitiu que vai ficar atento ao resultado dos rivais, além de assistir à estreia do Bahia no Campeonato Baiano. Representado pelo time de transição, que é treinado por Cláudio Prates, o tricolor fará o primeiro jogo do estadual contra a Juazeirense, às 16h, na Fonte Nova.

"Não tem como desgrudar. Vou acompanhar também jogo do time de transição, que também é muito importante. Vou ficar de vez em quando dando olhada nos adversários", afirmou Dado.

O Bahia volta a entrar em campo na quinta-feira (25), quando recebe o Santos, às 21h30, na Fonte Nova, na rodada derradeira da Série A do Brasileiro.