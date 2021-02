Dado exalta comprometimento do elenco e elogia estreia de Patrick

A forma de jogar do Bahia contra o Atlético-MG, no empate por 1x1, na noite deste sábado (13), no Mineirão, deixou o técnico Dado Cavalcanti satisfeito. O tricolor criou boas chances e poderia até ter vencido o alvinegro.

Após o jogo, Dado falou sobre o comprometimento que o elenco teve durante a semana e lembrou que não pôde contar com 13 jogadores por conta de lesões, expulsão e infectados com a covid-19.

"O Bahia veio para campo hoje com 13 desfalques, o que é muito, mas houve um engajamento muito grande. Houve, durante a semana, a construção de uma forma de jogar, entender o jogo do adversário. Todas as vezes que tivemos esse tempo para preparar a equipe, tivemos excelente rendimento. Os resultados variaram. Vencemos o Athletico-PR quando tivemos dez dias de trabalho. Enfrentamos um adversário muito forte, melhor mandante. A semana de trabalho foi boa e o comprometimento dos atletas foi muito importante", disse ele.

Dado aproveitou ainda para elogiar dois jogadores. O primeiro deles foi o meia Rodriguinho. O camisa 10 voltou a ganhar chance entre os titulares após dois meses e, na visão do treinador, fez uma boa partida.

"Além da questão técnica, Rodriguinho teve uma importância tática, estratégica para a condição específica do jogo, fundamental. Iríamos enfrentar uma equipe que ia nos empurrar para o nosso campo, fazer uma manutenção de posse da bola e que nós sofreríamos muito na retomada da bola. Ao sair para o contra-ataque, precisávamos de uma condição, um auxílio, que nos levasse para o ataque. O Rodriguinho foi esse jogador. Além do comportamento sem bola, trouxe a possibilidade de sair com a bola", explicou o comandante.

"No primeiro tempo ficou bem claro a importância dele (Rodriguinho), com a quantidade de chances criadas, algumas com ele próprio dentro da área, fazendo a primeira fase da pressão e concluindo dentro da área, como deve ser", continuou.

O segundo elogiado foi o garoto Patrick de Lucca. Formado na base do Bahia, o jogador de 20 anos estreou como profissional e impressionou o treinador pela maturidade mostrada em campo.

"Patrick é um menino muito maduro, jogou pela primeira vez no profissional do Bahia e não sentiu em momento algum, se portou de maneira muito tranquila. Uma baita personalidade em campo, chamando o jogo. Eu atribuí para ele uma função de construção importantíssima, ele segurou a onda, era o responsável pelo primeiro passe, a construção. Criamos uma oportunidade com segundos de jogo, o Rossi acaba perdendo, e a bola passa pelos pés de jogadores importantes, aquela presença de um jogador que dá aquela contribuição. Ele não sentiu o jogo. Infelizmente saiu com câimbra, a carga emocional de um jogo desses é muito grande e ele sentiu", explicou.

O Bahia volta a entrar em campo agora no próximo domingo (20), quando encara o Fortaleza, no estádio do Castelão, no Ceará. Mais uma vez, Dado vai ter a semana inteira para preparar o time que tentará o triunfo fora de casa.