Daniel Boaventura em clima de Natal

Daniel Boaventura Natal 2020 é o nome da turnê prevista pelo cantor e ator baiano para acontecer entre 20 de novembro a 25 de dezembro - em cidades a serem confirmadas. A promessa é resgatar a confraternização tão esperada e desejada ao longo do ano, com canções natalinas, brasileiras e americanas. “É um projeto que estávamos desenhando há algum tempo. A ideia é celebrar essa data e esse período do ano mais que especial com todos os meus fãs. O espírito natalino não tem exatamente a ver com um dia específico, tem a ver com o fim do ano. Estamos vivendo um momento muito instável e que ainda estamos nos adaptando, mas estarei próximo de todos de alguma forma, seja online ou presencialmente”, comentou o artista. Além disso, Daniel lança, ainda esse ano, seu primeiro single autoral, Best Part Of The Show (composta com Marcel Camargo, guitarrista do cantor canadense Michael Bublé).

De Salvador a Santo Amaro com J. Velloso

J. Velloso (Foto: Aleksandra PInheiro/Divulgação)

Premiado pela 8ª Edição do Calendário das Artes 2020, o clipe de Iê, Que Saudade, de J. Velloso, já está no ar. Dirigido, produzido e editado por Mirella Medeiros, o clipe com a música do cantor e compositor é um plano sequência da viagem de carro de Salvador à Santo Amaro, desde a saída da garagem da casa do artista até a chegada em frente à Igreja Matriz de Santo Amaro, localizada na praça central da cidade. Durante o percurso, lembranças vão se revelando à medida que versos da música vão sendo cantados. O Calendário das Artes é promovido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB) e a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) e pode ser conferido em https://youtu.be/vI1bR6Z45JY.

Artistas baianos homenageiam Marina Lima

A cantora e compositora Marina Lima, uma das mais importantes surgidas nos anos 80 e que comemora nesta quinta-feira (17) 65 anos, ganhará um presente especial: uma live comandada pelo cantor Vinnicius vai agitar o Instagram, a partir das 21h. Para relembrar os grandes sucessos de Marina, ele convocou artistas baianas que têm a artista carioca como uma de suas referências: Sylvia Patrícia, Thati e Aline Barr. Todas são cantoras compositoras e sempre frequentaram o repertório de Marina que, para quem não sabe, tem fortes ligações com a Bahia e frequentou durante muitos anos o Verão em Salvador.

Meninas na Música

A live de lançamento do segundo ano do projeto Meninas na Música, realizado pelo NEOJIBA, com patrocínio do Instituto Avon, acontece nessa sexta-feira (18), às 18h, em facebook.com/programaneojiba. O projeto foi criado para promover a equidade de gênero da música.

TUM-TUM-TUM*

1. O jornalista Kadu Brandão, criador do @ihmiga, lançou o programa Aumenta o Som em seu podcast, o Podmiga. No episódio piloto, Kadu conversou com Carla Cristina sobre o cenário da música baiana. O podcast está disponível em todas as plataformas digitais e no site ihmiga.com. Toda sexta-feira um novo convidado participará do Aumenta o Som.

Paulinho Boca (Foto: Divulgação)

2. Paulinho Boca de Cantor é um dos artistas mais atuantes nesses tempos de pandemia. Seja com o grupo Novos Baianos ou em sua carreira-solo. E é nessa condição que ele realiza sábado (19), às 19h, uma live em homenagem ao saudoso Moraes Moreira nos canais do Sesc no YouTube e no Instagram.

3. Nesta quinta-feira, às 19h, o público poderá assistir ao musical Sonho de Uma Noite de Verão na Bahia, do dramaturgo e diretor João Falcão. A comédia, exibida no canal do YouTube do Sesc Bahia, traz no repertório clássicos do Carnaval de Salvador, em uma versão inédita da centenária comédia de Shakespeare, atualizada por Adriana Falcão, a partir do texto Sonho de uma Noite de Verão.