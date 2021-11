Daniel Cady apaga fotos com Ivete Sangalo e gera rumor de separação

Um detalhe chamou a atenção dos fãs de Ivete Sangalo nas redes sociais. No Instagram, o marido da artista, o nutricionista, Daniel Cady, apagou fotos que possuía ao lado da cantora.

Ivete Sangalo também não tem mostrado muito o atual marido no Instagram, sendo a última publicação feita em agosto, no Dia dos Pais, como apurou o jornalista Léo Dias, do Metrópoles.

Vale lembrar que, em outubro deste ano, Daniel e Ivete Sangalo compartilharam registros apaixonados durante uma viagem para Trancoso, na Bahia. Os cliques, contudo, já não estão mais no ar.

Procurada, a assessoria de Ivete Sangalo afirmou que nunca se pronuncia sobre a vida pessoal da artista. Até o momento, o casal não se pronunciou publicamente. Ivete Sangalo e Daniel Cady estão casados há 10 anos, e juntos tiveram três filhos, Marcelo, de 12 anos e as gêmeas Helena e Marina.

Reportagem originalmente publicada no JC Online