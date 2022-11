Daniel cita vacilo em casa, mas adota tom positivo sobre acesso do Bahia

O Bahia depende apenas das próprias forças para conquistar o acesso à Série A na última rodada do Brasileirão. Mas os tropeços em casa contra Vila Nova e Guarani, ambos por 1x1, que impediram a concretização do retorno à elite com pelo menos uma rodada de antecedência, deixaram os tricolores frustrados.

Nesta terça-feira (1º), o meia Daniel voltou a adotar tom positivo. Um dos líderes da equipe, ele elogiou a semana de trabalho que a equipe está tendo antes de enfrentar o CRB, domingo (6), em Maceió, e garantiu que o time está preparado para subir.

"Pensamento deve ser positivo, ter bastante confiança na nossa semana de trabalho, na semana do professor, dos trabalhos que ele vai passar, dos jogadores que vão começar jogando, dos que vão entrar dentro de campo. Isso não pode faltar, a confiança de todo mundo estar lá em cima, ser 100%", afirmou.

"Nós vacilamos. Nesses dois últimos jogos em casa, precisando de um triunfo, não ter conseguido. Neste aspecto, vacilamos. Mas é um campeonato de pontos corridos, são 38 rodadas. E a gente chegar na última rodada só dependendo da gente é um bom sinal também. Creio que estamos numa campanha digna no campeonato e espero que consigamos coroar isso com nosso acesso", completou o camisa 10.

Daniel volta ao time após ser desfalque na última rodada, contra o Guarani. Com 59 pontos, o Bahia está na terceira colocação e precisa apenas de um empate fora de casa para cravar o acesso sem depender de outros resultados. Diante do cenário, o jogador diz que ter chegado até o fim da Série B sem a confirmação matemática não o assusta.

"É algo que, no momento, não assusta a gente, porque, no momento, só dependemos da gente. A gente sabe o que tem que fazer em Maceió para conseguir nosso sucesso. A gente tem consciência de que, se a gente não conseguir o acesso depois de 37 rodadas no G-4, será uma vergonha para todos aqui dentro do clube. Mas a gente não pensa nisso. Não temos esse pessimismo. A gente só depende da gente. Tem que se manter focado e confiante de que a gente vai conseguir esse acesso", avaliou.