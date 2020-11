Daniel comemora 'hat-trick' de passes e classificação do Bahia

Diante um adversário inferior tecnicamente, o Bahia precisou de apenas 34 minutos para garantir a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Ainda no primeiro tempo, Fessin, duas vezes, Gregore, e Gilberto colocaram o tricolor em situação bem confortável para golear o Melgar por 4x0, na Fonte Nova.

Quem também teve participação direta na vitória foi o meia Daniel. O camisa 10 do Esquadrão no torneio deu três assistências. Ao final da partida, ele comemorou a atuação.

"Muito importante e da forma que foi. Conseguimos a classificação no primeiro tempo, infelizmente não conseguimos mais gols no segundo tempo. Agora vamos jogar no domingo em busca de mais um triunfo", disse o meia.