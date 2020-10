Daniel Dantas compra terreno em Trancoso

Daniel Dantas (divulgação)

O banqueiro baiano Daniel Dantas vai diversificar ainda mais os seus negócios. Ele, de acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, teria comprado um terreno milionário em Trancoso, no Sul da Bahia. No local, especula-se que será construído um condomínio residencial. O terreno fica bem próximo ao badalado Quadrado.

Ao lado de Veronica Dantas e Dorio Ferman, Daniel é sócio do Opportunity, que, desde 2010, possui uma equipe dedicada a adquirir e estruturar grandes áreas de preservação ambiental e potencial imobiliário desenvolvendo projetos especiais que manifestam o que cada lugar tem de mais genuíno. A empresa, inclusive, já possui investimentos em Valença, Garapuá, Chapada Diamantina e Caraíva.

Eduardo Valente (divulgação)

Ações comemorativas

A partir desta semana, até outubro de 2021, o Grupo Civil dará início a ações comemorativas do seu aniversário de 60 anos. Fundada na Bahia, em 1961, a Construtora Civil e Industrial da Bahia, foi idealizada pelo engenheiro civil Eduardo Valente, presidente do Grupo. Hoje a holding reúne a Civil Construtora, a Civil Empreendimentos, Civil Mineração e a Civil Pré-Moldados, e é responsável pela construção de empreendimentos residenciais, comerciais e industriais.

Adilson e Claudia Galvão (foto: Alô Alô Bahia)

Lançamento

Os empresários Adilson e Claudia Galvão recebem arquitetos e designers de interiores nesta quarta-feira, na loja do casal, a Uniflex Única, localizada na Alameda dos Umbuzeiros, no Caminho das Árvores. O encontro, que respeitará todos os protocolos e aplicará as medidas de proteção para evitar a disseminação do novo coronavírus, será a partir das 10h e o motivo é dos melhores: apresentar para parceiros o showroom renovado, que tem peças da representação exclusiva da Punto e Filo e os novos catálogos de cortinas da Uniflex.



Novo casal

Casal novo e frequente em Salvador: Marina Maciel Colaferri e Tiago Coelho. Os dois estavam assumidíssimos neste final de semana. No domingo, circularam por Praia do Forte, no Litoral Norte.

Adriana Noya (divulgação)

100% autoral

O Decor.App, escritório de arquitetura e design comandado pela arquiteta, urbanista e designer de interiores baiana Adriana Noya, acaba de lançar a Decor Expo, primeira mostra própria de arquitetura e decoração virtual 100% autoral com visualização em 360%. Amantes de decoração e interessados nesse universo poderão conferir seis casas e 33 ambientes, distribuídos em 1.300m2 de área digitalmente construída. A exposição é gratuita e pode ser conferida através do site www.decorapp.com.br.

Pedro Paulo Muniz e Julia Sampaio (reprodução/redes sociais)

Entre amigos

Pedro Paulo Muniz festejou seu aniversário, domingo, em Praia do Forte. Por lá, ao lado da namorada, Júlia Sampaio, reuniu amigos para comemoração intimista, que contou com drinques da Concept Bar. Daniel Fagundes, Anibal Camozzato, Fernando Filho e João Paulo Severo prestigiaram.

Presença digital

A 10ª edição da ArtRio vai promover uma dupla experiência, com evento presencial desta quarta (14) até domingo, na Marina da Glória(RJ), além de uma edição online, com programação que vai até o próximo dia 25. De Salvador, estará participando da mostra virtual, a galeria RV Cultura e Arte, que tem sede no Rio Vermelho.

Leilão

Mais de 400 peças que pertenciam a Lourdes Catão participam de leilão promovido pelo escritório de artes Soraia Cals, no Rio de Janeiro. Catão morreu em decorrência da Covid-19, em maio, aos 93 anos. Além de socialite, Lourdes foi decoradora bem sucedida – inclusive em Nova York, onde morou diversos anos. “A coleção de Lourdes mostra que bom gosto não custa caro, só saber escolher”, afirma a leiloeira Soraia. Os lances poderão ser realizados até amanhã, através do site soraiacals.com.br.