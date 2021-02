Daniel diz que Bahia entrou desligado e cobra mais atenção do time

O que poderia ser um jogo para criar gordura na luta contra o rebaixamento, se transformou em transtorno para o Bahia. Na noite desta quarta-feira (3), o Esquadrão perdeu para o Fluminense, por 1x0, na Fonte Nova, e corre risco de terminar a rodada dentro do Z4.

Após a partida, o meia Daniel reconheceu que o time não fez um bom jogo e cobrou mais atenção da equipe.

"Começamos o jogo muito lentos. Eu mesmo errei passes aqui no jogo por desatenção. Começamos a jogar depois que tomamos o gol. Agora temos que voltar mais ligados, com muito mais vontade. Temos mais 45 minutos e temos totais chances de empatar e virar o jogo", analisou o camisa 8.

Outro que saiu de campo lamentando foi o atacante Alesson. Ele entrou no segundo tempo e teve a chance do empate no finalzinho, mas viu o goleiro Marcos Felipe crescer e impedir o tento.

"Tive a chance no final, mas o goleiro deles fez uma bela defesa. É levantar a cabeça, tem mais quatro finais para terminar o campeonato bem, fazer a nossa parte e conseguir o nosso objetivo", disse.

O próximo compromisso do Bahia será contra o Goiás, neste sábado (6), às 19h, na Fonte Nova. O alviverde soma 32 pontos e também tenta escapar da degola. O Bahia tem 36, e antes de pegar o Goiás precisa secar Fortaleza e Sport para não voltar ao Z4.