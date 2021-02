Daniel é absolvido pelo STJD e fica livre para enfrentar o Goiás

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), absolveu o meia Daniel, do Bahia, por conta da expulsão na partida contra o Flamengo, em dezembro, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O jogador foi havia sido denunciado com base no artigo 258, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que aborda a ação de desrespeitar membros da equipe de arbitragem, já que foi expulso por reclamar com o árbitro Flavio Rodrigues de Souza.

Como já havia cumprido a suspensão automática, Daniel fica livre para entrar em campo na partida contra o Goiás, neste sábado (6), às 19h, na Fonte Nova.

Por outro lado, o Bahia terá desfalque importante. O meia Ramírez rompeu o ligamento cruzador anterior do joelho e não atuará mais na atual temporada. O prazo de recuperação para o colombiano é de seis meses.

Restando apenas mais quatro jogos para fim da Série A, o Esquadrão ainda luta para se manter na primeira divisão. O Bahia soma 36 pontos e é o atual 16º colocado, a um ponto do Sport. O tricolor precisa secar os pernambucanos - que enfrentam o Botafogo, nesta sexta-feira (5) -, para não voltar ao Z4.