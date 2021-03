Daniel pede desculpa por derrota e provoca Vitória: 'Time pequeno'

O Bahia não teve motivo para comemorar no primeiro clássico Ba-Vi da temporada 2021. Na tarde deste sábado (13), o tricolor entrou em campo muito recuado no primeiro tempo, não conseguiu fazer uma boa partida e acabou derrotado pelo Vitória, no Barradão.

Após o jogo, o meia Daniel, que entrou no segundo tempo, pediu desculpas ao torcedor pela derrota. O camisa 8 criticou a postura do Esquadrão em campo e disse que não é sempre que a equipe conseguirá virar o placar após sair em desvantagem contra "time pequeno".

"Pedir desculpas para a torcida. O time entrou lento, acha que sempre que levar gol vai virar só porque é time pequeno, time inferior?", disse o meia, provocando o Leão.

A derrota por 1x0 no clássico quebrou a invencibilidade de seis jogos diante do Vitória no Barradão. O último revés havia sido em 2017.

O clube nem vai ter muito tempo para lamentar a derrota. Já tem outro Ba-Vi na próxima quarta-feira (17), às 18h, no estádio de Pituaçu, dessa vez pelo Campeonato Baiano.

O tricolor vai ser representado pelo time de transição, comandado pelo técnico Cláudio Prates. Já a equipe principal volta aos gramados no sábado (20), quando recebe o Sport, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.