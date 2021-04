Daniela Mercury é vacinada contra a covid-19 em Salvador

A artista baiana Daniela Mercury recebeu, nesta sexta-feira (30), a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A cantora, que tem 55 anos, faz parte do grupo de prioridade dos imunossuprimidos, categoria que teve a primeira aplicação disponibilizada para hoje.

Nas redes sociais, Daniela comemorou: “Viva o Sus, viva a VACINA, viva a ciência! Tomei minha 1ª dose hoje, na minha cidade, que está sendo, junto com nosso estado, um exemplo para todo o Brasil na vacinação contra a Covid”.

“Continuo isolada, me cuidando, sendo cuidada e protegendo minha família. Mesmo após a vacina, siga os protocolos, use máscara, mantenha o distanciamento social e use álcool gel nas mãos. Vamos vencer o coronavírus juntos!”, continuou.

O secretário de saúde do estado, Fabio Vilas-Boas, celebrou a vacinação de Daniela e escreveu para ela: “Obrigado pelo seu apoio e engajamento na luta pelo SUS”.