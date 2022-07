Danilo Fernandes comemora um ano de Bahia e mira classificação na Copa do Brasil

O Bahia tem uma missão importante pela frente. Nesta terça-feira (12), o tricolor encara o Athletico-PR e precisa vencer para ter chances de avançar às quartas de final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para às 20h30, na Arena da Baixada.

Como perdeu o duelo de ida, na Fonte Nova, por 2x1, o Esquadrão tem que bater o rival por pelo menos dois gols de diferença para avançar de forma direta. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Apesar do cenário, o goleiro Danilo Fernandes revela confiança na classificação.

"Eu encaro toda a partida como uma final, seja em casa ou fora, mas tem esse fator externo, principalmente de torcedor. É um estádio difícil de atuar, mas a gente já veio aqui e fez grandes atuações, vencendo o time deles. Temos que nos preparar da melhor maneira, o jogo é decidido dentro de campo. Temos que nos impor em cima do adversário, correr menos risco possível. Sabemos a qualidade do adversário, mas estamos preparados para fazer um grande jogo", afirmou.

Questionado sobre as diferenças entre a Série B e a Copa do Brasil, o goleiro explicou que o elenco precisa mudar a chave para o jogo contra o Athletico-PR, mas garantiu que o elenco está preparado.

"Tem que virar a chave o mais rápido possível de uma competição para a outra. Estamos acostumados, no Brasil existem muitas competições e temos que nos adaptar o mais rápido possível. É uma nova competição em que tudo está em aberto. Um simples triunfo nos coloca na decisão por pênaltis, então vamos em busca desse triunfo para depois voltar os olhos para a Série B", completou.

No último sábado (9), Danilo Fernandes completou um ano vestindo a camisa do Bahia. Aos 34 anos, o goleiro é titular absoluto do tricolor e diz que se sente feliz e pronto para fazer história no clube.

"Muito feliz por completar um ano defendendo as cores do Bahia, isso é muito legal, uma história linda que estou escrevendo e quero continuar por muito tempo. Altos e baixos existem em todas as profissões. A intensidade das cobranças, tanto quanto dos elogios, é muito grande. Temos que saber administrar o que acontece dentro e fora do campo, isso para mim não é novidade, já estou acostumado. Que essa pressão continue por muito tempo", finalizou.