Datafolha: ACM Neto domina entre jovens de 16 a 24 anos

O primeiro levantamento feito pelo Datafolha sobre a disputa para o governo da Bahia, que apontou vitória do ex-prefeito de Salvador ACM Neto no primeiro turno também demonstrou predominância do candidato entre a população de mais jovem. De acordo com o levantamento, o candidato do União Brasil tem 62% das intenções de voto entre o eleitorado com idades entre 16 e 24 anos.

O levantamento também avaliou o nível de conhecimento dos candidatos e, mais uma vez, o ex-prefeito de Salvador demonstra vantagem. Apenas ACM Neto é conhecido por mais da metade do eleitorado baiano. Ele tem 92% da taxa de conhecimento, enquanto Jerônimo Rodrigues (PT) é conhecido por 39% dos eleitores.

Em seguida aparecem João Roma, com 31%, Marcello Millete (PCO), com 9%, Kleber Rosa (PSOL) e Goivani Damico (PCB) com 6% de conhecimento cada.

Divulgada nesta quarta-feira (24), a pesquisa Datafolha indicou vitória de ACM Neto em primeiro turno em um cenário estimulado, com 54% das intenções de voto. A vantagem é de 38 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, o petista jerônimo Rodrigues, que tem 16%.

Em terceiro lugar aparece o candidato João Roma (PL), com 8%, seguido por Giovani Damico (PCB) e Marcelo Millet (PCO), com 1% cada. Kleber Rosa (PSOL), não pontuou.

Encomendada pela Rádio Metrópole, a pesquisa Datafolha foi feita de 22 a 24 de agosto e está registrada no TSE sob os números BA- 01548 /2022 e BR-05675/2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.