Datafolha: ACM Neto mantém liderança e chega a 55% dos votos válidos

A 11 dias das eleições, a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (21) pela rádio Metrópole aponta que o candidato a governador ACM Neto (União Brasil) mantém a liderança consolidada e venceria a disputa no primeiro turno.

De acordo com o levantamento, o ex-prefeito de Salvador chega a 55% dos votos válidos, com 20 pontos percentuais de vantagem para o segundo colocado. Atrás de ACM Neto está o candidato Jerônimo Rodrigues (PT), com 35% dos votos válidos, seguido por João Roma (PL), com 9%.

No cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, ACM Neto mantém a primeira colocação com folga. Do total, 35% dos entrevistados disseram que votariam no ex-prefeito da capital baiana, contra 19% do postulante do PT e 4% do candidato do PL.

A pesquisa ouviu 1.526 eleitores e foi feita entre 19 e 21 de setembro. A margem de erro é 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A consulta está registrada no TSE com os números BA-07738/2022 e BR-09822/2022.