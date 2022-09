Datafolha: ACM Neto tem 57% dos votos válidos; Jerônimo, 33%; Roma, 8%

O candidato ACM Neto (União Brasil) continua na liderança das intenções de voto ao governo da Bahia, e acumula 57% dos votos válidos, de acordo com números da pesquisa Datafolha, publicada nesta quarta-feira (14) pela Rádio Metrópole. No mesmo cenário, Jerônimo Rodrigues, do PT, chega a 33%. João Roma aparece na terceira posição, com 8%. Kleber Rosa (PSOL) tem 1%.

A 18 dias do primeiro turno, que acontece em 2 de outubro, 8% dos baianos não sabem ou não opinaram sobre a escolha de candidato. Brancos e nulos chegam a 6%, segundo a pesquisa.

O levantamento encomendado pela Rádio Metrópole ouviu 1212 eleitores, e foi feita entre 12 e 14 de setembro. A margem de erro é 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com número BA-05325/2022 e BR-07455/2022.