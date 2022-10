Datafolha projeta segundo turno entre Lula e Bolsonaro

O instituto de pesquisas Datafolha projeta que as eleições presidenciais no Brasil terão um segundo turno entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL). Com 70% das urnas apuradas, os candidatos se revezam na liderança, com ambos marcando em torno de 45% dos votos.

Simone Tebet aparece em terceiro, com 4%, seguida pro Ciro Gomes, com cerca de 3%.

A maioria das eleições presidenciais desde a redemocratização foi decidida no segundo turno. As exceções ficam por conta de 1994 e 1998, quando Fernando Henrique Cardoso levou já na primeira rodada.