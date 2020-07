Datena abandona entrevista ao saber de morte da sogra e vai consolar esposa

O apresentador José Luiz Datena decidiu abandonar uma entrevista com o doutor Drauzio Varella, em seu programa na Rádio Bandeirantes, nessa quarta-feira (15), após receber a notícia do falecimento de sua sogra, Dona Alzira. Após pedir desculpas ao médico, ele foi consolar a esposa que, segundo ele, estava desesperada.

“Doutor, o senhor vai me desculpar, é um momento inusitado em quase 50 anos de carreira", disse Datena, visivelmente abalado.

Logo em seguida, ele pediu para que o repórter Felipe Garraffa assumisse o seu lugar. "Eu pediria ao Garraffa para assumir a entrevista. O senhor me desculpe, realmente, mas eu acabei de receber a notícia do falecimento da minha sogra, e a minha mulher está desesperada aqui e eu tenho que consolá-la”, justificou.

Antes de deixar o estúdio, ele voltou a pedir a compreensão dos ouvintes e do convidado. “É um momento difícil, nunca aconteceu isso comigo na minha carreira inteira, mas enfim, faz parte da vida. Foi um prazer muito grande falar com o senhor e o Garraffa continua a entrevista. Obrigado, viu, doutor?”, encerrou.

Além da rádio, o programa do Datena é transmitido no YouTube. Horas após o ocorrido, o apresentador se pronunciou sobre o assunto no Brasil Urgente, na Band TV.

“Essa era minha sogra, Dona Alzira, que era uma mãe para mim depois que eu perdi a minha. Praticamente éramos uma família muito pobre e a gente teve que morar junto com a dona Alzira e as três filhas. Foi um momento muito triste e até agora não estou recuperado. Minha mulher, que é a figura mais importante da minha vida, ficou destruída”, relatou o apresentador, bastante sentido com a perda.

Assista ao trecho em que o apresentador recebe a notícia e informa a situação a Drauzio Varela.