Davi Moraes termina namoro com Maria Ribeiro após morte do pai

Davi Moraes ainda está tentando reagir após a morte do pai, o músico baiano Moraes Moreira. Tanto que, segundo o jornal Extra, ele colocou um ponto final no namoro com a atriz Maria Ribeiro argumentando que precisa de um tempo sozinho.

Os dois começaram o romance em novembro do ano passado e engrenaram um namoro depois de passar o carnaval como um casal. Eles vinham mantendo o relacionamento de forma discreta, mas eram vistos juntos em eventos e em fotos postadas pelos amigos.

Maria Ribeiro não foi a primeira famosa a ter um relacionamento com Davi. Ele já foi casado com as cantoras Marisa Monte e Ivete Sangalo. Já Maria foi casada com Caio Blat e namorou por alguns meses o galã Fábio Assunção, de quem a atriz acabou ficando amiga após o término.