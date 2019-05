David Bastos assina masterplan da CasaCor Bahia 2019

David Bastos fará o masterplan (linhas mestras) da CasaCor Bahia 2019. O arquiteto baiano, que coleciona obras de altíssimo padrão em cidades como Salvador, Recife, São Paulo e Nova York, vai apoiar os novos rumos da mostra na Bahia.

David Bastos é habitué da CasaCor São Paulo, carro chefe da franquia internacional, e vê com muito bons olhos a volta dos mestres da arquitetura baiana mesclados com os novos valores que eles ajudaram a impulsionar. Essa é uma pista do caminho a ser seguido na criação de David para o evento de 2019, que abraça o tema Planeta Casa, a ser desenvolvido a partir de três pilares: tecnologia, afetividade e sustentabilidade. A CasaCor Bahia será realizada entre os dias 1º de outubro e 15 de novembro, em Salvador.

(Foto: Divulgação)

Que rufem os tambores

Natália Coelho, filha de Itana e Caio Coelho, vai se casar com Guilherme Moura, herdeiro de Tetê e Edson Moura. A cerimônia será realizada em abril do ano que vem, na Catedral Basílica de Salvador, que foi reaberta em 2018, no Pelourinho, após uma reforma de três anos e oito meses, que consumiu R$17 milhões, 50 mil folhas de ouro e 5 mil folhas de prata. Nas próximas semanas, Natália começará a definir os preparativos daquela que promete ser uma das festas mais elegantes de 2020.

(Foto: Divulgação)

TV Bahia apresenta novo projeto

A TV Bahia vai reunir convidados especiais, depois de amanhã, às 14h, no salão Mário Cravo, na Casa do Comércio, para apresentar um novo projeto com foco no desenvolvimento do Estado da Bahia. Na ocasião, acontecerá uma palestra do economista, apresentador e consultor Ricardo Amorim. Segundo a revista Forbes, Amorim é, atualmente, uma das cem pessoas mais influentes do Brasil.

(Foto: Divulgação)

Lançamento

Emanoel Araújo lançou, terça-feira, no Museu Afro Brasil, em São Paulo, o livro O Universo de Emanoel Araújo, Vida e Obra. A publicação, com patrocínio da Biolab, eterniza o trabalho de Araújo e revela todo o caminho que percorreu até se transformar em um dos maiores artistas plásticos do país.

(Foto: Divulgação)

Shop

Nos dias 21 e 22 de maio, a LB Home, no Jardim Brasil, em Salvador, estará recebendo uma venda especial das marcas Pucci e Aquazzura. A ação está sendo comandada pela empresária Larissa Bicalho.

Casa nova

A empresária Ozana Barreto reúne familiares, hoje, para comemorar o Dia das Mães. O almoço será em seu novo apartamento, no Mansão Wildberger, localizado no Corredor da Vitória. O apê, com mais de 400m², foi decorado pelo arquiteto Marlon Gama.

Homenagem

A cantora baiana Larissa Luz será uma das atrações da edição carioca do Shell Open Air, que junta

cinema, música e gastronomia na Marina da Glória, a partir da próxima quarta-feira. O show de Larissa será na quinta, ao lado do amigo Russo Passapusso, vocalista do grupo Baiana System. Na apresentação vai ter homenagem a duas mães de santo mortas nos últimos meses: Mãe Stella e Makota Valdina. “Duas mulheres que, além de poderosas yalorixás, fizeram história na luta contra o racismo religioso e revolucionaram através da literatura e da educação”, nos disse Larissa.