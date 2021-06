David Bastos confirma participação na CasaCor São Paulo

David Bastos (Foto: Marcelo Negromonte/Divulgação)

David Bastos acaba de confirmar participação na CasaCor São Paulo, que será realizada entre os meses de setembro e novembro, no Parque Mirante, anexo ao Arena Allianz Parque. O arquiteto baiano, que coleciona obras de altíssimo nível, é habitué da famosa mostra e irá preparar um espaço especial focado no tema desta edição, A Casa Original, que buscará promover uma série de reflexões sobre o morar contemporâneo. “É sempre uma ótima experiência”, nos disse o profissional.

Adriane Lins assina projeto de empório gourmet de 1,2 mil m2 na Barra

Experiente em projetos comerciais, coube à Adriane Lins, que comanda o Adriane Lins Arquitetos Associados, a criação do Empório Du Porto, empreendimento voltado para a gastronomia, que abriu as portas ontem, na Barra , sob o comando dos empresários Carlos Prazeres e Ilka do Vale.

Com 1,2 mil m2, o Empório tem dois pavimentos. No térreo, encontra-se a lanchonete, a delicatessen e uma adega, e no piso superior, o sushi-bar e o espaço infantil, além de uma varanda convidativa com vista para o Porto da Barra. A casa tem estacionamento e serviço de manobrista. “A ideia é receber pessoas de todas as idades em um lugar seguro, amplo, confortável e moderno”, define Adriane, que buscou referências para o projeto durante viagens a São Paulo, Inglaterra e Itália.

Adriane Lins está à frente de mais dois grandes empreendimentos, em momentos diversos de execução. “Estou fazendo o projeto do restaurante e café do Centro de Convenções Salvador, que deve ficar pronto no início do ano que vem, e, também, de um hotel charme no Rio Vermelho, que deve ser concluído já no próximo semestre”, revela.

Temporada baiana

Baiana radicada em Fortaleza, Gil Santos desembarca hoje em Salvador para passar o feriado de Corpus Christi. Ficará na cidade até o próximo domingo, ao lado da esposa, Denise Bezerra. O casal mantém um apartamento no Corredor da Vitória, que já foi palco de grandes celebrações – quando as mesmas eram possíveis. Gil vai aproveitar a estada para descansar e rever alguns pouquíssimos amigos.

Celebração

O Emiliano de São Paulo completa 20 anos de existência, hoje, com menu especial e uma série de movimentações surpresas em suas redes sociais. Localizado na Oscar Freire, o hotel é considerado um dos mais luxuosos do país.

Lançamento

Amor, e eu com Isso? é o título do segundo livro do escritor baiano Hugo Porto, autor de Bóris, Meu Amigo Gay, que chega à Amazon dia 10, em edição especial de capa dura, recheada com 352 páginas de poemas e mensagens publicadas em seu Instagram durante o período da pandemia, além de outros conteúdos inéditos. A costura textual, como ele define, propõe ao leitor exercícios de racionalização e autoconhecimento quando, ao explorar a afetividade e a individualidade, provoca perspectivas objetivas de compreensão da vida e das realidades possíveis nos fluxos das relações humanas.

Daniel Keller e Jessica Senra (Foto: Divulgação)

Jessica Senra e Daniel Keller compartilham lista de restaurantes preferidos

Para Jessica Senra e Daniel Keller, o Dia dos Namorados é ainda mais especial, já que 12 de junho também é aniversário da jornalista. “Sempre comemoro em restaurante, mas, com a pandemia, ainda não voltamos a frequentar”, revela Jessica. “Eu sou vegetariana e Daniel é carnívoro, então sempre temos que escolher uma opção que atenda a ambos”, completa.

Muito caseiro, o casal, a convite do Alô Alô Bahia, compartilhou uma lista com cinco dos seus restaurantes preferidos em Salvador. “Estamos morrendo de saudade de sentar numa mesa, beliscar, comer bem, tomar um bom vinho... e conversar sem hora pra acabar”, conta. “Difícil é elencar apenas cinco lugares que amamos numa terra tão rica de sabores”.

Afetivas, as escolhas do casal não passam apenas pelo paladar, mas se ampliam pelo clima dos lugares, as vistas de alguns e o atendimento de outros. A lista, sem ordem de escolha definida, é composta por Origem (Caminho das Árvores), Fasano (Centro Histórico), Taboada Bistrot (Rio Vermelho), Egeu (Barra) e Brutus (Vilas, Pituba, Alphaville e Salvador Shopping).