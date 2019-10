David Bastos lança maior livro de Arquitetura já produzido no Brasil

Aconteceu sábado (05) na loja Casual Móveis, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, o lançamento do novo livro do arquiteto baiano David Bastos. A obra reúne 38 projetos realizados em todo o Brasil e em Lima, no Peru, de 2014 até agora e foi dividido em dois cadernos: um com 17 casas e outro com 21 apartamentos.

Produzido pela Zeta Editora, a publicação é a maior em número de páginas no segmento de Arquitetura e Design de Interiores já produzida no Brasil. “Ele ficou meio pesadinho”, brincou David.

Aos 40 anos de carreira, esse é o segundo lançamento literário do arquiteto e já pode ser adquirido por R$397 nos principais sites de venda e nas maiores livrarias do país. Sobre o evento, David celebrou: “Recebi amigos, clientes e fornecedores. Gente amiga. Inimigo não aparece”, disse, rindo. O lançamento do livro em Salvador será no próximo dia 26, na loja Casual da Bahia Marina.

Foto: Divulgação

FARM : desfile no MAM

A nova coleção da FARM é uma homenagem à Bahia. Por isso, a famosa marca carioca comandou um desfile especial, ontem à tarde, apenas para convidados, no MAM Salvador. O evento teve participações especiais de Gilberto Gil, Cortejo Afro, Olodum e Luedji Luna. Além disso, a marca patrocinou uma instalação desenvolvida por Alberto Pitta, com apoio de Vik Muniz, que ficará em exibição pelas próximas semanas no museu, na Avenida Contorno. A obra, batizada de Trança’tlântico, conta a história do cabelo e formas de penteados através da travessia dos navios negreiros.

Foto: Divulgação

Chef meio mineira meio baiana abre restaurante no MASP

Manuelle Ferraz nasceu em Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Da cidade mineira, quase na divida com a Bahia, carrega as receitas clássicas da culinária do interior. Na última quinta-feira, ela inaugurou um novo restaurante. Trata-se da filial do A Baianeira, que foi instalado no Museu de Arte de São Paulo (MASP). A sede faz sucesso na Barra Funda, também na capital paulista, onde Manuelle se instalou há seis anos para morar.

No MASP, o restaurante contará com uma carta de drinques preparada por Néli Pereira, do Espaço Zebra. Terá, também, um brunch especial aos fins de semana, que vai se chamar Café Tardio.

Parabéns pra você

A cantora Gilmelândia fez aniversário no último dia 20, mas comemorou anteontem, durante almoço oferecido por Isabela Dantas e Teca Martins, na casa de Teca, no Horto Florestal. Como só tinha gente querida, amuletos de proteção na bolsa, no pescoço e sabe-se lá onde mais, foram deixados de lado. Ana Lúcia Evangelista, Larissa Bicalho, Tina Lima, Sandy Najar, Juliana Penedo Berenguer, Cris Alencar e Lara Soares estiveram por lá.





Premiação

A associação Circuito G10 fechou o restaurante M´ar Gastronomia, de Jel Queiroz, na Bahia Marina, e promoverá por lá um jantar especial na próxima quarta-feira. Na ocasião, serão reunidos, além de lojistas, os escritórios baianos que estarão entre os destaques na ação Circuito G10 Top 100 2019.





Estreia

Os mistérios que existem entre o céu e a terra são o tema da exposição Entre o Aiyê e o Orun, que estreia na Caixa Cultural (Rua Carlos Gomes, 57 – Centro) nesta quarta-feira, seguindo até 10 de novembro. Num mesmo espaço, com curadoria de Thais Darzé, estarão reunidos trabalhos em técnicas diversas de 14 artistas, em cujas obras as narrativas afro-brasileiras estão fortemente representadas.





Novidade

A pizzaria Mamma Jama, localizada no Shopping Barra, em Salvador, acaba de lançar uma novidade. Trata-se do Happy Hour, que acontece sempre de segunda a sexta, das 16h às 20h, exceto em datas comemorativas e feriados. No cardápio, bebidas como chopes, caipirinhas e vinhos com preços especiais, além dos clássicos da Mamma – bruschettas, crostatas e pizzas com até 50% de desconto. Na capital baiana, o restaurante é comandado pelos empresários Vitor Martinez e Ernesto Trindade.

Vista mar

A orla de Ondina ganhará quatro novos quiosques no formato da Vila Caramuru. “A nossa expectativa é de que os quiosques já sejam instalados ainda neste ano”, nos disse o secretário de Cultura e Turismo da capital baiana, Claudio Tinoco. Os equipamentos terão serviços de bar e restaurante.





Sou de uma família só de mulheres e, mais do que retomar os hábitos alimentares da casa da minha avó, me encon- trei mergu- lhando nos costumes do interior do Brasil. Essa é minha grande pesquisa, e torna o que estou fazendo algo infi- nito. É a nossa comida do dia a dia; não é uma tendência, mas nossa cultura Manuelle Ferraz, chef de cozinha