David comemora gol pelo Vitória após mais de dois meses de 'seca'

Aos 21 anos, David começou a temporada 2021 como um dos destaques do Vitória. Na Copa do Nordeste, fez dois gols. Na Copa do Brasil, mais dois. Na reta final do Baianão, caiu de rendimento e viu a sua titularidade ameaçada.

Mas eis que, num jogo importantíssimo, na noite deste sábado (19), David voltou a balançar as redes. E com um gol que consagrou a virada do Vitória sobre o Brusque, pela 5ª rodada da Série B. Foi o segundo do 3x1 no Barradão.

Um gol tão importante que talvez nem o próprio David tenha se dado conta disso ao ver a bola no fundo da meta. O garoto saiu correndo sem saber muito bem como comemorar, até se dar conta e ajoelhar-se no chão, agradecendo aos céus.

"A gente conseguiu encaixar a marcação dos caras e conseguimos fazer o gol. (O gol pra mim foi) muito importante, fui muito pressionado por isso, mas Deus me abençoou com mais esse gol para a minha carreira", disse o atacante após a partida.

O garoto estava sem marcar desde o dia 7 de abril, quando o Vitória eliminou o Rio Branco-ES pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Com o gol de David, mas também com o de Soares e o de Ygor Catatau - primeiro e terceiro do Leão na partida, respectivamente - o rubro-negro chegou à primeira vitória na Série B. Chegou aos seis pontos e agora é o 9º colocado na tabela.

E o quinto gol do garoto de 21 anos na temporada saiu na base da insistência. Ele recebeu o cruzamento de Cedric, pelo alto, e cabeceou. Deu na trave. No rebote, conseguiu completar.

Nos dois primeiros jogos com Ramon Menezes, David foi para o banco. Mas recuperou a titularidade no empate em 0x0 com o Remo na última quarta-feira (16) e manteve o posto diante do Brusque.