Davó sai do banco, brilha com golaço e Bahia vence o Ituano pela Série B

Artilheiro do Bahia na Série B do Brasileirão, o atacante Davó viveu um dia de herói na Fonte Nova. Nesta sexta-feira (12), ele saiu do banco de reservas para marcar os dois gols do Esquadrão no triunfo sobre o Ituano, pela 24ª rodada.

Depois de um primeiro tempo em que o tricolor pecou nas finalizações, Davó entrou na vaga de Rodallega, que saiu de campo vaiado, e resolveu os problemas do Bahia. No primeiro tento, ele contou com a assistência de Ricardo Goulart. No segundo, teve categoria para mandar por cobertura. Agora, o camisa 88 soma sete gols pelo clube baiano.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 43 pontos e reassumiu a vice-liderança do Brasileirão. O Esquadrão abriu nove pontos de diferença para o Londrina, primeiro time fora do G4. A distância pode cair no complemento da rodada.

O próximo jogo do Esquadrão será justamente contra os paranaenses, na próxima terça-feira (16), às 20h30, no Estádio do Café, no Paraná.

SEM PONTARIA

Diante da sequência de jogos que o Bahia está enfrentando, o técnico Enderson Moreira promoveu mudanças na equipe. A principal delas foi a entrada do lateral direito Marcinho na vaga de André. No meio-campo, Mugni e Patrick voltaram ao time. Rezende e Emerson Santos ficaram no banco. Já no ataque, Igor Torres perdeu posição para Jacaré.

Contra um adversário que também tentava propor o jogo, o Bahia encontrou espaços para construir as jogadas. O tricolor apostava na velocidade pelos lados do campo, principalmente no setor esquerdo, com Matheus Bahia, Mugni e Jacaré.

Aos poucos, o rival mudou a estratégia. O time paulista desceu as linhas para buscar o contra-ataque. Com mais posse de bola para os donos da casa, o que se viu na primeira etapa foi praticamente um duelo de ataque contra defesa.

Aos 14 minutos, Daniel descolou belo passe para Copete, que ganhou da marcação e saiu de cara com o gol, batendo rasteiro. O goleiro do Ituano salvou. Momentos depois, Mugni cobrou escanteio fechado e quase fez um golaço olímpico.

Na melhor chance do Ituano, Rafael Elias ganhou da marcação após bola cruzada na área e tentou acertar o canto esquerdo. Danilo Fernandes defendeu e Didi afastou o perigo.

Nos minutos finais, o Esquadrão voltou a aparecer no ataque. Matheus Bahia entrou em velocidade pelo lado esquerdo e chutou forte. O goleiro Jefferson Paulino voltou a fazer grande defesa. Na sequência, Rodallega recebeu de Mugni e tentou o gol, mas a finalização passou longe. O colombiano recebeu vaias da torcida, que também repetiu o coro no intervalo.

DAVÓ SALVA

Apesar dos protestos da torcida, Enderson Moreira não fez alterações no intervalo. O cenário do confronto também não mudou muito e o Bahia seguiu mais presente no ataque. O chute colocado de Copete passou perto da trave e animou a torcida, que cantou alto na Fonte Nova.

Copete, por sinal, não acertou a pontaria. Na cobrança de escanteio, a defesa do Ituano não cortou e a bola sobrou nos pés do colombiano, que não aproveitou. Foi a gota d’água para Enderson tirar o atacante e mandar Ricardo Goulart para o campo. Rodallega também foi substituído por Davó. O camisa 9 recebeu novas vaias.

A mudança deu muito certo. Aos 23 minutos, Jacaré iniciou a jogada na ponta direita e tocou para Ricardo Goulart. O meia foi na linha de fundo e cruzou para Davó, dentro da pequena área, completar para o fundo das redes: Bahia 1x0. Foi a primeira assistência de Goulart pelo Esquadrão e o sexto gol de Davó com a camisa tricolor. Artilheiro do clube na Série B.

O gol foi o estopim para a torcida do Bahia incentivar ainda mais o time. Em campo o clima também esquentou. Na confusão entre jogadores de Bahia e Ituano, Didi e Jiménez se desentenderam. Os dois foram expulsos pelo árbitro Bráulio da Silva Machado.



O dia era mesmo de Matheus Davó. Aos 41 minutos, o atacante recebeu o lançamento da defesa, ganhou da marcação e tocou por cobertura. Um golaço para fazer Bahia 2x0 e garantir o triunfo em casa.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x0 Ituano - Série B do Campeonato Brasileiro (24ª rodada)

Bahia: Danilo, Marcinho (André), Ignácio, Didi e Matheus Bahia; Patrick (Rezende), Mugni e Daniel; Jacaré, Rodallega (Davó) e Copete (Ricardo Goulart). Técnico: Enderson Moreira.

Ituano: Jefferson Paulino, Raí Ramos, Lucas Dias, Bernardo e Roberto (Mário Sérgio); Carlão (Jiménez), Caíque e Siqueira; Kaio (Dudu Vieira), Rafael Elias (Aylon) e Gabriel Barros(Léo Ceará). Técnico: Carlos Pimentel.

Local: Fonte Nova

Gol: Matheus Davó, aos 23 minutos e aos 41 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Parick (Bahia); Carlão, Bernardo (Ituano)

Cartão vermelho: Didi (Bahia); Jiménez (Ituano)

Público: 25.436 pagantes

Renda: R$ 489.098,50

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Johnny Barros de Oliveira e Gizeli Casaril (trio de Santa Catarina)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)