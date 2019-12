De árvore a penduricalhos: veja onde comprar decoração de Natal a partir de R$ 2,50

Se você planeja decorar a casa pra deixá-la no clima do Natal, mas está com o dinheiro contado, não se apavore. É possível, sim, montar uma árvore bacana com pouco dinheiro. Mas é preciso ter tempo e disposição pra bater perna. Tem coisas que é possível encontrar no precinho em lojas de shopping, mas há outras que, no comércio popular de rua, fica bem mais em conta.

Conhecida pelas lojinhas com artigos para festas, a Rua do Paraíso, no Centro da cidade, é uma boa pedida pra quem quer economizar. Por lá, é possível encontrar árvore de Natal a partir de R$ 14,90 e vários penduricalhos a partir de R$ 1,50. É tudo da China. Mas não se engane, é a mesma origem de muitos produtos vendidos pelas lojas de grife. A diferença gritante mesmo é no preço. Economizando, quem sabem você consegue investir também em acessórios que vão fazer a diferença na sua mesa no dia da ceia? Confira aqui os achados que podem te inspirar na hora de ir às compras. Quer receber os achados toda semana por email? Se inscreva aqui: http://bit.ly/achadosdePerla

A protagonista é a árvore, mas a estrela de Davi também tem que estar presente na sua decoração. Mesmo se você tiver com a grana curta, não tem desculpa pra deixar o apetrecho de fora. É que tá bem baratinha. Encontrei por R$ 2,50, na Mundo das Variedades, uma loja que fica na Rua do Paraíso, 330, centro da cidade.

Você pode até não gostar de cometer excessos na vida, mas esqueça disso na hora de montar sua árvore de Natal. Quanto mais enfeites e penduricalhos, melhor. Encontrei o kit com seis tambores pendentes por R$ 3,49, na Brinsk Utilidades, uma loja que fica na Rua Hélio Machado, 47, no bairro da Boca do Rio.

Se tem árvore, tem que ter bolas, né? Até porque os outros enfeites fazem a diferença, mas árvore sem bola é como Piu-piu sem Frajola. Uma embalagem com nove bolas cada uma com 7cm, tá saindo por R$ 9,99, na Le Biscuit. Vi da mesminha, em outros estabelecimentos comerciais, por R$ 11,99. Encontrei nas lojas da Rua do Paraíso, no centro da cidade, e na do Salvador Shopping.

Sim, tem que ter pisca-pisca na decoração natalina também. Encontrei esse modelo com luzes de led, com 100, por R$ 12,99 na Mundo das Variedades. A loja fica na Rua do Paraíso, 330, no centro da cidade. Vi no Shopping um com as mesmas características por R$ 29,99.

Se a grana anda tão curta que você cogitou até ficar sem decorar a casa pro Natal, talvez a saída seja investir numa árvore mais em conta. Esse modelo, de 1,5m, que custava R$ 79,99 está por R$ 39,99. Vi nas Lojas Americanas. Vale lembrar que por esse valor é a árvore sem os enfeites.

Porque se é Natal tem que ter árvore! E se você não se contenta com uma pequenininha, aproveita que tá rolando promoção e leva logo uma de 1,80 pra sua casa. Vi essa nas Lojas Americanas, de R$ 129,99 por R$ 79,99. Encontrei no Salvador Shopping, mas acredito que essa promoção esteja valendo em todas as lojas da marca.

Pra entrar de vez no clima do Natal, que tal aproveitar que tá em promoção e adquirir uns bowls para deixar sua mesa mais estilosa? Se eu fosse você, não pensaria duas vezes. Encontrei na Le Biscuit da Rua do Paraíso, no centro da cidade, de R$ 19,99 por R$ 12,99.

Se você é do tipo que não aguenta ver uma caneca diferente na prateleira que já quer levar pra casa, chega a fazer coleção e tudo, tem que ter uma na pegada de Natal também! Como o precinho é bem em conta, pode servir até como uma opção pra presentear, afinal, caneca é sempre bem-vinda! Custa R$ 12,99 e você encontra dela nas Lojas Americanas.

Essa dica é pra quem não abre mão de uma mesa de Natal toda temática. Com certeza esse porta guardanapo vai fazer toda a diferença na decoração da sua mesa para a ceia. Olha que graça! Ele é de porcelana e você encontra na Le Biscuit, por R$ 19,99.

Pra quem não resiste a uma coisa fofa para a cozinha! Olha que legal essas espátulas de silicone temáticas pro Natal. Elas têm cabo de madeira e vêm acompanhadas de uma forma pra biscoito também na mesma pegada natalina. Encontrei na Riachuelo do Salvador Shopping na promoção. Antes custava R$ 29,90 e agora está saindo por R$ 19,90.

Quem ama uma mesa bem arrumada sabe que os sousplat dão um tchan especial na decoração. Esses dourados estão na promoção na Le Biscuit. Comprando a unidade sai por R$ 12,99, mas, levando dois, o terceiro vai de graça. Ou seja, é como se cada um saísse por R$ 8,66.