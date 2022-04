De cara nova: requalificação completa da Avenida Milton Santos é entregue

Há 20 anos, dona Maria de Lourdes, 63 anos, sai da sua casa, na Federação, uma vez por mês para a clínica onde recebe atendimento médico na Av. Milton Santos, em Ondina. Também há duas décadas ela sofria com atrasos para suas consultas em dias de chuva, quando a via costumava alagar e o ônibus, preso no engarrafamento, atrasar.

Uma realidade que já foi atenuada com a entrega do primeiro trecho de requalificação da avenida em outubro de 2021 e que, nesta sexta-feira (8), com a conclusão das intervenções no segundo e último trecho de obras, deve ficar definitivamente no passado.

É que a via, antes batizada como Adhemar de Barros, mudou de nome e também a estrutura, ficando mais moderna e menos suscetível a alagamentos. Isso porque as obras realizadas foram focadas na drenagem da avenida para que a água que cai por lá seja escoada com mais agilidade. Além disso, a reforma distribuiu de maneira democrática o espaço viário proposto pelo conceito de Ruas Completas, assim como é na Sabino Silva (Barra/Ondina) e Miguel Calmon (Comércio), dando mais espaços para ciclistas e pedestres.

No entanto, de longe, o que mais encantou Maria de Lourdes é o fato de sempre chegar no horário na clínica, faça chuva ou faça sol. "Era muito feio e difícil, viu?! Toda vez que chovia, isso aqui enchia de água. Há 20 anos que a história era a mesma: 10 minutos de chuva e tudo travava. Uma agonia que me atrasava, mas não tem mais. A reforma facilitou, não tem atraso e a gente não sofre para passar a pé dentro d'água. Além de tudo, ficou linda", opina ela, que trabalha com vendas.

Maria de Lourdes se desloca com mais facilidade por conta da reforma (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Enchente nunca mais

Com serviços de drenagem, pavimentação e outros, o investimento na requalificação foi de R$6,2 milhões. Presente na entrega da via, o prefeito Bruno Reis deu destaque justamente ao fim dos alagamentos em coletiva à imprensa. “Quem passava aqui no período das chuvas sabe que era comum a via ficar alagada e esse problema foi resolvido. [...] Agora, é uma via com intervenções urbanísticas importantes em diversas áreas e com muitos recursos em drenagem para não alagar mais", diz o prefeito.

Bruno Reis marcou presença na entrega do segundo trecho (Foto: Betto Jr./Secom)

Uma notícia excelente para o segurança Emerson dos Santos, 36, que trabalha há anos no local e não poupou elogios para a requalificação. "Mudou tudo mesmo, até o nome. E mudou para melhor, você pode ver aí. A iluminação, a segurança também, a avenida ficou bonita. E o principal: não enche de água mais mesmo nas chuvas fortes Pra gente, que tem que chegar cedo, é fundamental", avalia ele.

Emerson aprovou a mudança na avenida e no bairro (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Mais do que chegar com mais facilidade no local, Valter Pereira, 58, ambulante que trabalha no Campus Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba) há 36 anos e é mais conhecido como Chumbinho, ganhou em vendas. "A requalificação é boa até pra mim. Como tem muita clínica, voltou a ter um movimento e melhorou para todos nós ambulantes. Não só os estudantes, agora tenho clientes de todo o jeito. Está bom demais, que continue assim!", fala Chumbinho.

Chumbinho tem vendido mais depois da reforma (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Bom para os estudantes

Reitor da Ufba, João Carlos Salles também esteve na inauguração. Ao comentar a reforma, ele agradeceu a gestão municipal pela intervenção e citou as alterações já sentidas por gestores, professores e estudantes que circulam diariamente pela Milton Santos. “Agradeço à Prefeitura pelo convite por estar aqui e pelo belo trabalho realizado, que aumenta a nossa segurança e permite o acesso das pessoas com melhor qualidade", ressalta o reitor, dando destaque também para a homenagem à Milton Santos.

João Carlos Salles (de branco) esteve presente na entrega (Foto: Betto Jr./Secom)

A segunda etapa da reforma entregou também um busto em homenagem ao professor e geógrafo. Com 2,10 metros de altura, a obra é de resina com fibra de vidro e está assentada sobre pedestal de forma geométrica em granito, com traços de desenho moderno. O busto está na entrada principal do campus da Ufba e tem criação da artista plástica, escultora e professora da Escola de Belas Artes da universidade, Márcia Magno. O investimento total nas duas etapas foi de R$18 milhões.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo