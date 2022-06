De Clemilda à Elba: conheça vozes que ecoam a presença feminina no forró

Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Dorgival Dantas, Raimundo Fagner, Flávio José, com certeza algum desses nomes está em de sua playlist de São João. Mas, e quanto as vozes femininas? Se você é forrozeiro raiz, relembre as presenças femininas no forró, caso não seja, continue conheça as cantoras protagonistas desse Forró das Comadres.

Marinês

Considerada por Gilberto Gil como grande Mãe da Música Nordestina, Marinês fez sucesso nos anos 50 e 60, após ganhar um concurso de calouros da Rádio Difusora. Nas próximas décadas, seria conhecida como a voz feminina da música nordestina, montando a Patrulha de Choque do Rei do Baião. Foi até convidada por Gonzaga a integrar as suas apresentações, e coroada por ele, como a Rainha do Xaxado. Foi inspiração de cantores como Nara Leão, Gal Costa, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Lulu Santos e Elba Ramalho.

Clemilda

A alagoana Clemilda, também foi descoberta no Rádio, assim como Marinês. Na Enciclopédia de música popular latino-americana, ela é citada na lista dos maiores intérpretes de forró brasileiros. Em 1985, fez sucesso com a música “Prenda o Tadeu”.

Carmélia Alves

Nomeada por Gonzagão "Rainha do Baião", fez sucesso na década de 1950 com “Sabiá na gaiola”. Vendeu milhares de cópias, o que obrigou a gravadora Continental de Buenos Aires a abrir outra filial para dar conta de tanta venda.

Elba Ramalho

Ela é uma das maiores cantoras em atividade no Brasil: Elba Ramalho. A paraibana teve sua primeira experiência musical em 1968, como baterista no conjunto feminino "As Brasas". Em 1979, lançou seu primeiro álbum, "Ave de Prata". Fez parceiras com O Rei do Baião, e com certeza já embalou muitos forrós país afora.



Anastácia

Anastácia é por muitos conhecida como a "Rainha do Forró". Grande compositora, apenas com Dominguinhos, seu principal parceiro musical, escreveu mais de 250 canções. Em 2018, foi indicada ao Grammy, na categoria "álbum de música de raízes em língua portuguesa".



Amelinha

A cearense Amelinha iniciou sua carreira na década de 1970. O sucesso veio junto com os dos conterrâneos Fagner, Belchior e Ednardo, por essa razão ficaram conhecidos como o "Pessoal do Ceará". Em 1978, gravou o álbum “Frevo mulher” que lhe rendeu um Disco de Ouro.

Ainda podemos citar diversas outras. Katia Cilene, Beth Nascimento, Avelina, Irah Caldeira, Andrezza Formiga, Fatima Mello, Joana Angélica, Glórya Ryos, Lili Melo, Lucy Alves, Paulinha Abelha, a lista tem nomes para daqui até o próximo São João.

Confira a playlist que preparamos:

