Fábio Porchat e Nataly Mega no Preta (Foto: Reprodução/Instagram)

Fábio Porchat e a esposa, Nataly Mega, estão passando o final de semana na capital baiana. Hospedados desde sexta-feira (16) no Hotel Fasano Salvador, no Centro da capital baiana, o humorista e a produtora alugaram um veleiro neste sábado (17) para dar um passeio pela baía de Todos-os-Santos e se deliciaram com a gastronomia do restaurante Preta, na Ilha dos Frades.