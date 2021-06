De Gonzaga aos Barões: como o forró foi mudando ao longo dos anos

Se você tem pelo menos 30 anos, com certeza já perdeu a voz - ou o quadril - num show de Magníficos, Mastruz com Leite, Calcinha Preta, Limão com Mel e tantas outras bandas de forró estilizado. Mas será que é forró mesmo?

Antes dos Barões da Pisadinha, o fenômeno nordestino que tomou conta do Brasil foi o chamado 'forró estilizado' ou 'eletrônico'. A moda surgiu nos anos 1990, fortemente inspirada no Axé Music baiano: bandas-empresas enormes, que comandavam cinco horas de show, revezando cantores.

Esses grupos levaram o forró de volta ao topo, após décadas de ostracismo das rádios e TVs. Mas será que aquilo era realmente forró? Aliás, vale o mesmo questionamento para o fenômeno do piseiro (ou pisadinha): será que merece o título do gênero nordestino mais conhecido?

Nos anos 80, o que teve algum destaque foi o chamado 'forró malícia'. Sabe aquelas músicas sem tanto foco no ritmo, muito mais voltados para as letras cheias de duplo-sentido? "Ele tá de olho na boutique dela", "Tico mia na sala", "Nunca vi umbu ser tão azedo", entre outras. Era forró?

Em mais um episódio especial do podcast O Que a Bahia Quer Saber, conversamos com os músicos Celo Costa, Targino Gondim e Adelmário Coelho para entender como o legado deixado por Luiz Gonzaga virou Sandro Becker, Calcinha Preta, Pisadinha e por aí vai.

O podcast ainda traz algumas curiosidades: sabia que o nome 'forró' não veio do termo 'for all'? Essa é uma lenda urbana das mais antigas. E que o termo 'pé de serra' tem uma conotação um tanto pejorativa para os músicos?

Além disso, relembramos ao longo do podcast uma seleção de músicas que marcaram a história do forró malícia, estilizado, universitário e piseiro. Tem Magníficos, Falamansa, Clemilda, entre outros. É só dar o play!

Confira a playlist feita pelo Correio* só com clássicos do forró!:





