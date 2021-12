De grão em grão: confira dicas de como inserir as sementes na alimentação

Pequenas no tamanho, mas gigantescas em relação aos poderes e benefícios. Algumas sementes merecem nossa atenção na hora de pensar nas refeições do dia a dia. Elas são conhecidas por completarem uma alimentação saudável e tornar nosso organismo mais nutrido e não para menos. Os benefícios à saúde podem ser muitos: antioxidantes, vitamínicos, proporcionam saciedade, melhoram a função intestinal e reduzem níveis de colesterol.

“As sementes são alimentos que enriquecem a nossa dieta. Elas podem nos auxiliar de inúmeras maneiras, dentre elas o funcionamento intestinal, aumento da saciedade, controle do colesterol, sobrepeso. Existem muitas sementes e todas elas são fáceis para encaixarmos no dia a dia”, ressalta a nutricionista Jisela Cambra.

A especialista separou dicas sobre esses notáveis alimentos, que se tornaram um ingrediente responsável por turbinar a dieta. A principal é misturar as sementes com as oleaginosas, que são as castanhas de caju e do Pará, amêndoa, avelã, nozes. “Também são alimentos excelentes", conta.

Conheça as melhores sementes para acrescentar à sua alimentação:

Linhaça

A semente de linhaça é rica em ômega 3, é anti-inflamatória e aliada do bom funcionamento cardiovascular. A nutricionista Jisela Cambra dá dicas de como consumir o grão: “Ela pode ser batida em sucos, vitaminas, pode fazer parte de receitas de bolos, panquecas, e pode até ser cozida junto com o arroz”.

Chia

A semente de chia também é rica em ômega 3. Ela ajuda, por exemplo, no processo do emagrecimento por aumentar a sensação de saciedade, além de auxiliar no funcionamento intestinal.

Girassol

De acordo com a nutricionista, a semente de girassol contém proteína, manganês e vitamina E. Ela pode ser consumida, por exemplo, com frutas, iogurte, mingau, em saladas. Após ser triturada, a semente pode fazer parte também de massas de tortas ou bolos salgados, misturada com cereais e adicionada ao iogurte.

Abóbora

A especialista conta que a semente de abóbora contém proteína e ferro, ótima aliada do sistema imunológico. Ela também pode ser consumida com frutas, vitaminas, mingau ou até pura em lanches.

Gergelim

A última, porém não menos importante, dica da nutricionista é a semente de gergelim, que é excelente fonte de cálcio, magnésio e fibras. “Ótima para incluir em saladas, frutas, cozinhar junto com arroz ou quinoa”, finaliza Jisela.

