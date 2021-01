De Jean Willys a Mari Gonzalez, relembre os baianos que passaram pelo BBB

Faltam só 13 dias para a estreia do BBB21, marcada para 25 de janeiro, e os baianos fãs do reality se perguntam se haverá algum conterrâneo no programa. Famosos como Ney Lima e Gabriela Pugliesi chegaram a ser especulados, mas devem ficar de fora.

Com isso a esperança é de que surja uma surpresa entre os famosos ou um anônimo para representar o estado, que tem longa tradição no reality mais famoso do Brasil, inclusive com dois campeões - Jean Wyllys, que depois enveredou pela política, ganhou o BBB 5.

No ano seguinte, foi a vez da baiana Mara ficar com o prêmio máximo.

Em 2020 a quinta colocada também tinha dendê no sangue. Mari Gonzalez, ou simplesmente Mari Baianinha, conquistou o público com seu jeito doce e sincero.

Enquanto a vigésima primeira edição do reality não chega, relembre os baianos que participaram do programa nos 20 BBBs anteriores.

Logo na primeira edição do reality, o artista plástico Adriano Castro representou as terras baianas e deixou suas marcas por lá. A maior delas permanece até hoje, já que o ex brother, na época, criou a expressão “paredão”, que se tornou indispensável no vocabulário do programa. Mas Adriano não durou muito tempo e foi o sexto eliminado da edição de estreia, vencida por Kléber Bambam (sim, aquele bodybuilder que ficou famoso com o vídeo malhando).

Adriano cunhou o termo "paredão" no uso do jogo (Foto: Divulgação)

Na terceira edição, Elane deixou e pequena comunidade rural de Terra do Padre ruma à final do BBB. Para se ter uma ideia da diferença na realidade vivida, sua terra natal não tinha nem luz elétrica. Infelizmente a baiana não levou a premiação, que era de R$500 mil reais naquele ano, e terminou como vice-campeã, atrás da grande personalidade de Dhomini. Elane ainda deixou sua marca por dar declarações curiosas em rede nacional, como a vez que disse que queria casar virgem

Baiana foi vice da terceira edição (Foto: Divulgação)

Se tem um baiano que marcou a história do Big Brother, esse cara é Jean Wyllys. O ex deputado federal (PSOL) venceu a quinta edição reality com 55% dos votos e faturou R$1 milhão. Na época, quebrou padrões por ser o primeiro participante assumidamente gay, e ainda revelou durante o programa que se sentia perseguido por uma parte dos brothers da casa. A vitória do jornalista, escritor e professor se tornou ainda mais marcante por ter sido contra a, hoje, atriz global Grazi Massafera.

Jean bateu Grazi na grande final (Foto: Divulgação)

Ainda no BBB 5, o estado da Bahia também foi representado pela jovem Juliana, mineira criada na Bahia. Poucos podem se lembrar da sister, já que ela foi eliminada logo no primeiro paredão (contra o próprio Jean), mas o seu visual estiloso, com piercings e cabelo colorido, faz com que os fanáticos pelo programa lembrem da garota.

Juliana é um nome sem muita sorte na história do reality (Foto: Divulgação)

No ano seguinte, foi a vez de Mara representar os baianos e, mais uma vez, levar o prêmio para casa. Além de ganhar R$1 milhão, a assistente de enfermagem ganhou dois carros zero km no programa, e ficou marcada por ser a verdadeira mãezona da casa. A moradora da cidade de Camacã lutou pelo prêmio milionário para realizar o sonho de ajudar sua filha, que teve paralisia cerebral.

Mara foi a última baiana a faturar prêmio (Foto: Divulgação)

Essa participante conquistou muita gente do lado de fora da casa, tanto que teve duas oportunidades de participar do programa. A ex policial militar da cidade de Juazeiro, Anamara apareceu pela primeira vez em televisão aberta em 2010, quando foi estreante no BBB. Naquele ano, foi 12ª a ser eliminada da casa, e deixou para trás momentos divertidos, como as vezes que dizia que vivia em abstinência sexual e pelo bordão inesquecível ‘a cara da riqueza’. Sua personalidade forte e a falta de papas na língua a levaram para o BBB 13, quando retornou para o reality junto com outras figuras passadas do programa. Mas a experiência de já ter participado do jogo não foi suficiente, e mais uma vez foi eliminada antes da fase final, sendo a nona a deixar a casa.

Anamara causou furor quando foi anunciada (Foto: Divulgação)

Em 2011, o jornalista e produtor Lucival Nascimento saiu na quinta semana do Big Brother. Sua eliminação aconteceu após um paredão triplo, quando recebeu 48% dos votos do público e foi obrigado a encerrar sua disputa milionária mais cedo do que desejava.

(Foto: Roberto Teixeira/Ego)

Hoje ele é dançarino e coreógrafo. Ná época, Diogo Pretto era mais um tentando conquista o público e se tornar milionário. O participante do BBB 11 ficou um pouco mais que o conterrâneo Lucival, e durou até a sétima semana do reality show. Mas enquanto esteve no programa deixou sua marca, seja pelas amizades que fez com os brothers MauMau e Rodrigão, ou pelo affair passageiro que teve com a colega de programa Michelly.

Diogo fez barulho na casa (Foto: Divulgação)

No ano seguinte, foi a vez de Jakeline ter a oportunidade de participar do Big Brother Brasil. A estudante de zootecnia, e moradora de Feira de Santana, é lembrada até hoje por sua prova de resistência disputada naquela edição, que durou mais de 30h e colocou em prova a força da sister. Mas quem lembra de Jakeline com certeza também sabe quem é Fabiano. A baiana não parava de falar o seu nome, e quem pensava que o tal Fabiano era um namorado, amigo ou parente, ficou surpreso ao descobrir que essa figura era na verdade o galo de estimação de Jakeline. Como o reality que envolve animais é de uma outra emissora, o companheiro não pôde ir para o BBB e ficou em Feira. Para a sorte do animalzinho, a baiana foi a segunda eliminada naquele ano.

"Jake do galo" (Foto: Divulgação)

No BBB 17, a participação da baiana também foi modesta. A bailarina Gabriela Flor foi eliminada na estreia do paredão naquela temporada, com quase 60% dos votos. Na época, perdeu a disputa para o médico Marcos Harter, que posteriormente foi expulso do BBB por um caso de agressão contra a participante Emilly.

Gabriela durou pouco na casa (Foto: Divulgação)

Em 2019 tivemos a digital influencer Carol Peixinho. Semi-finalista, a baiana conquistou muita gente do lado de fora pelo seu estilo fitness e afinidade com boa parte da casa. Em sua passagem, passou por paredões e venceu provas, mas não levou para casa o prêmio de R$1,5 milhões.

(Foto: Divulgação)

Já a última baiana a habitar a casa mais vigiada do Brasil foi Mari Gonzalez, a Mari Baianinha. Quinta colocada do BBB20, a participante conquistou o público com um personagem que misturou a Velha Surda da Praça é Nossa com uma cover de Joelma, do Calypso. Hoje a ex-panicat é digital influencer e conta com milhões de seguidores no Instagram.