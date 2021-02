De lancha e abadá, Fãs de Bell Marques curtem live de carnaval

Antes mesmo do começo da live #SkolNoCamaleão, várias embarcações já estavam estacionadas no entorno do Forte São Marcelo, ponto turístico de Salvador e local escolhido por Bell para fazer sua live de Carnaval.

Alguns fãs foram com o abadá do bloco Camaleão e chamou atenção do artista que disse estar “surpreso com essa movimentação, mas muito feliz com o retorno. Que evento incrível, galera” disse.

Ainda segundo Bell, o repertório que ele montou para live #SkolNoCamaleão “dá pra mais de 20 horas de show, quatro carnavais juntos”, disse Bell, que levou ao palco os filhos Rafa e Pipo e a banda Olodum.





