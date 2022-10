De luto pela morte do marido, candidata Raquel Lyra decide não votar

Bastante abalada com a morte do marido, Fernando Lucena, na manhã deste domingo (2) de eleição, a candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), decidiu que não irá à urna votar. O empresário, de 44 anos, passou mal nas primeira horas do dia de hoje e acabou falecendo vítima de infarto.

A principio, Raquel Lyra, votaria às 8h45, no Colégio Diocesano, localizado na Rua Deputado Souto Filho, 227, Bairro Maurício de Nassau, em Caruaru. Mas, diante da tragédia familiar, ela optou por ficar com a família.

De acordo com informações preliminares, Fernando Lucena, que tinha apenas 44 anos e era casado com Raquel desde 2004, teria passado mal nas primeiras horas do dia, chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas acabou não resistindo.

O carro da empresa funerária deixou o prédio onde Raquel Lyra mora com a família por voltas das 11h30, levando o corpo de Fernando Lucena. O velório do empresário terá início às 13h30, no cemitério Parque dos Arcos, em Caruaru. Já o sepultamento ocorre às 17h30 deste hoje (2).

De acordo com a candidata a vice-governadora Priscila Krause, a agenda nesse dia de eleição sofreu algumas mudanças. "Agora eu sigo para o Recife, voto e venho novamente para Caruaru para continuar ao lado de Raquel. Tudo que é necessário com relação à coordenação de campanha nesse dia de eleição passa a ficar sob minha responsabilidade", declarou.

Ex-governador João Lyra Neto

O pai de Raquel Lyra, o ex-governador João Lyra Neto, também emitiu uma nota de pesar em nome de sua família, lamentando a morte de Fernando Lucena.

"A família de Raquel Lyra informa, com profunda dor, que, na manhã deste domingo (2), o empresário Fernando Lucena, marido de Raquel e pai de João e Fernando, faleceu, vítima de um mal súbito. Raquel Lyra e sua família agradecem as manifestações de solidariedade que vêm recebendo e contam com a compreensão de todos neste momento tão difícil".