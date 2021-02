De mão cheia: leitor compra 20 exemplares do CORREIO e máscara de proteção Delfim Protect

A expectativa se cumpriu: leitoras e leitores do CORREIO foram às bancas nesta sexta (19) para garantir a edição impressa do dia do jornal e a máscara Delfim Protect, que possui 93% de eficiência na filtragem bacteriana e garante em 99% a inativação do Sars-Cov-2 em caso de contato por ter uma solução feita a partir de micropartículas de prata.

Boa parte dos 20 mil exemplares em circulação já tinha sido reservada com antecedência para aqueles mais prevenidos. Mas não deu trabalho para encontrar nas bancas: morador do Imbuí, o advogado Glauco Cruz foi até a banca Marback e comprou 15 exemplares. Não contente, retornou um pouco mais tarde para garantir mais 5, totalizando vinte.

"A gente precisa se proteger. Distribuí máscara para toda a família. É uma forma da gente ficar um pouco mais tranquilo, não é?", diz o advogado.

20 mil exemplares foram colocados à venda nesta sexta (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Conhecido como Cobra Criada no local de trabalho, o taxista Sebastião Soares conta era assinante do CORREIO e que sempre acompanha as promoções feitas pelo veículo. Na ação da vez, comprou três exemplares. "Só esperando chegar em casa para lavar e começar a usar", contou aos risos o Cobra Criada.

Gerente do mercado-leitor do CORREIO, Mara Salmeron afirmou que dificilmente sobrarão máscaras e comemora o acerto da ação, que classificou como mais um serviço de inovação e excelência do Jornal para os seus leitores.

Bom para leitoras, leitores e também para quem vende. A gazeteira Tânia Regina, dona de um ponto na Avenida Garibaldi há 16 anos, disse que ficou menos de 4h na rua até esgotar todos os 300 exemplares que tinha em mãos. Boa parte já estava reservada desde a última quarta-feira. Ela ainda solicitou mais 20 máscaras para vender junto à edição de final de semana do veículo, que foi publicada neste sábado (20).

"Graças a Deus deu tudo certo. A venda foi muito boa e provavelmente amanhã ainda vai ajudar a turbinar um pouco o nosso trabalho", contou Tânia.

Os assinantes interessados em garantir o produto ainda podem solicitá-lo ligando para o (71) 3480-9140 ou enviando um email para o endereço assinante.correio@redebahia.com.br durante os próximos 15 dias, sujeito à disponibilidade das máscaras.

Como usar

Presidente da Delfim Tecidos, Mauro Deutsch explica que para higienizar qualquer a máscara, basta usar sabão neutro e evitar cloro. “Depois, basta passar ferro em temperatura normal para reativar as nanopartículas e voltar a usar com segurança”, garante Deutsch.

Os tecidos ativam a proteção no primeiro momento de uso. O material usado é hipoalergênico e também não libera resíduos no ambiente durante as lavagens. A máscara resiste a 30 lavagens e suporta até 4h de uso contínuo.

O Delfim Protect é um tecido capaz de matar o coronavírus SARS-COV-2 e outros vírus em um minuto. A tecnologia foi testada e aprovada pela Unicamp. Seu diferencial é diferencial a tecnologia empregada na construção dos fios e na aplicação da nanotecnologia Nanox, a partir das micropartículas de prata.