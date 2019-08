De novo? Idoso furta ônibus novamente e é preso duas vezes em cinco dias

O idoso que furtou um ônibus em Mussurunga na última sexta-feira (2) voltou a ser preso nesta quarta (7), cinco dias depois do crime. O motivo foi o mesmo: Jorge Fernando Pereira da Silva, 62 anos, furtou um coletivo em Barra de Jacuípe, Região Metropolitana de Salvador. Na semana passada, ele foi liberado após a audiência de custódia.

Ao todo, o Jorge Fernando acumula 19 passagens pela polícia. Desta vez, ele foi pego por equipes da 53ª Companhia Independente da Polícia Militar (Mata de São João). O comandante, capitão Marco Cezar Reis Galo, disse que o veículo apresentou uma falha e o motorista foi até Barra de Pojuca para buscar ajuda de um mecânico. Ao perceber que o veículo estava sendo furtado, o condutor acionou a PM, que montou um bloqueio no entrocamento de Imbassaí.

“Estávamos realizando a Operação Bloqueio no Pórtico de Praia do Forte quando fomos informados sobre o caso. Depois que conseguimos imobilizar o idoso, ele ironizou o condutor do ônibus dizendo que era um absurdo um motorista não saber extrair o ar da bomba de combustível de um veículo. Ou seja, ele percebeu que o ônibus estava quebrado, consertou e furtou”, contou o oficial.

Ainda segundo o capitão, o idoso confirmou que pretendia levar o ônibus para Aracaju, onde seria vendido por R$ 10 mil. “Quando fizemos a interceptação, ele realmente estava indo sentido Aracaju. Toda essa situação ocorreu na região da Linha Verde”, completou.