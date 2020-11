De novo: tremor de terra de baixa magnitude é registrado em Curaçá e Jaguarari, na Bahia

Mais um tremor de terra foi registrado na Bahia. A última ocorrência aconteceu entre as cidades de Curaçá e Jaguarari, ambas no norte do estado, por volta das 12h30 de domingo (29), conforme informações do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis/UFRN), que monitora e opera boa parte das estações sismográficas do Nordeste.

O terremoto teve magnitude preliminar de 2.5 mR, intensidade considerada baixa. Não houve registro de feridos e nem de danos em imóveis.

Segundo o laboratório, um morador do povoado de Pilar, pertencente ao município de Jaguarari, ligou para um técnico do Labsis informando ter ouvido um estrondo que teria feito vibrar a janela. O registro foi capturado pela estação sismográfica instalada na cidade de Ponto Novo.

A princípio, houve uma suspeita de que teria sido causado por atividade de uma mineradora localizada em Curaçá, mas o laboratório afirmou que não há confirmação da relação entre os fenômenos.

"Esse tremor é normal. Ele ocorre em falhas geológicas e vez por outra a gente tem mesmo esse tipo de fenômeno. É um evento de baixa intensidade e foi sentido na região. Essa questão da mineradora próxima, não tem nada que possa comprovar. Nessa região, vez por outra, a gente registra tremores de terra, que são provocados pelas pressões das falhas geológicas que existem na região, como teve em Amargosa”, informou Eduardo Menezes, técnico do LabSis.